Каррагер советует МЮ купить нападающего топ-уровня

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" больше всего не хватает центрального нападающего топ-уровня.

В воскресенье против "Челси" (0:0) "красные дьяволы" не смогли забить в шестой кряду встрече Премьер-Лиги с представителем "большой шестерки".



Каррагер убежден, что эту проблему бы решил классный форвард вроде Харри Кейна из "Тоттенхэма" или Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".



"Я бы не назвал Оле Гуннара Сульшера тренером оборонительного плана. Этот парень годами играл за "Манчестер Юнайтед", ориентированный на атаку".



"Но прям сейчас у "Манчестер Юнайтед" имеется проблема с мастерством. Когда мяч доходит до этих игроков впереди, достаточно ли у них мастерства?"



"Их команда является самой результативной в Премьер-Лиге, но есть ли у них этот игрок, который может забивать голы в решающих матчах и привести их к титулу?"



"Люди говорят, что "Юнайтед" нужен правый вингер, и это действительно так, но центральный нападающий им нужен сильнее. Играй Рэшфорд слева, новичок — в качестве центрального нападающего, а Гринвуд — справа, вопрос с мастерством был бы решен".



"Следует взглянуть на имеющиеся варианты. В этой стране есть Харри Кейн. Заявил о себе Эрлинг Холанд. На такого рода игроков "Манчестер Юнайтед" и должен быть нацелен", — сообщил Каррагер в эфире в понедельник вечером.