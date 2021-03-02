Клубы Премьер-Лиги следят за Абрахэмом

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги наблюдают за ситуацией нападающего Тэмми Абрахэма в "Челси".

23-летний Абрахэм был одним из любимчиков Фрэнка Лэмпарда, однако при новом главном тренере "Челси" в лице Томаса Тухеля уже не пользуется прежним доверием.



Тэмми лишь трижды появлялся в стартовом составе "синих" при Тухеле в рамках Премьер-Лиги, причем все три раза Томас менял его или в первом тайме, или в перерыве — правда, дважды это происходило из-за травм.



На матч минувшего уикенда против "Манчестер Юнайтед" Тухель и вовсе не включил Абрахэма в заявку, дав понять, что Тэмми находится за спиной не только Оливье Жиру и Тимо Вернера, но и даже Кая Хаверца.



Ситуацию Абрахэма усугубляют два обстоятельства. Во-первых, это планы "Челси" купить летом забивного нападающего вроде Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии". Во-вторых, от действующего контракта Тэмми остается всего два полных года.



Дефицит игровых минут не способствует согласованию новой сделки, и еще на прошлой неделе издание The Athletic сообщало, что Тэмми не собирается обсуждать продление сотрудничества с "синими", пока не завершится этот сезон.



Как утверждает Daily Star и The Telegraph, ситуация Абрахэма привлекла внимание таких клубов, как "Вест Хэм", "Лестер", "Брайтон" и "Астон Вилла". Также не исключен интерес к Тэмми из Европы — например, со стороны "Ювентуса", ПСЖ или дортмундской "Боруссии".