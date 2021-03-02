Семь вещей, что мы узнали в 26-м туре

В 26-м туре Премьер-Лиги "Манчестер Сити" развил свою серию до 20 побед, Гарет Бэйл провел свой лучший матч в сезоне, а "Челси" и "Манчестер Юнайтед" вновь не смогли порадовать зрителей голами. Давайте разберем подробнее самые интересные события уикенда.





"Сити" продолжает победный ход



"Вест Хэм" потенциально был самым сложным соперником для "Манчестер Сити", если смотреть на форму команд в этом календарном году. Коллектив Дэвида Мойеса выиграл семь из предыдущих девяти поединков в Премьер-лиге, и только лидеры чемпионаты имели показатели лучше.



Ожидания лондонцы оправдали, хотя все равно покинули Манчестер ни с чем. Это была одна из наиболее сложных побед для команды Пепа Гвардиолы на этом отрезке. "Вест Хэм" хорошо оборонялся и, строя игру через Джесси Лингарда, неплохо контратаковал. Гости создали не меньше моментов, но эффективность "Сити" на завершающей стадии атак сыграла определяющую роль.



В день, когда случился редкий выход Серхио Агуэро в стартовом составе, результат для "Сити" сделали центральные защитники. Первый гол Рубена Диаша в Англии и уже четвертый гол Джона Стоунса в новом году. Не самое приятное напоминание Мойесу о том, что именно он подписал Стоунса в "Эвертон" много лет назад.



"Вест Бромвич" дарит себе минимальный шанс



Встречу на "Хоторнс" в субботу запомнят по другим причинам и даже не из-за двух нереализованных пенальти "Брайтона". Фиаско арбитра Ли Мейсона, несколько раз менявшего свое решение о взятии ворот хозяев, стало худшим эпизодом в этот и без того плохой сезон для английских судей.



А вот сезон "Вест Бромвича" после субботней победы получает мизерный шанс на успех. Второй подряд "клин-шит" был добыт с небольшим везением, но пять очков в трех играх — это уже следствие игрового прогресса. В ближайшие дни команда Сэма Эллардайса проведет два домашних поединка, включая игру с потенциальными конкурентами из "Ньюкасла". Шесть очков в этих двух встречах — и "Вест Бромвич" точно имеет шансы остаться.



"Ньюкасл" теряет лучших



Команда Стива Брюса прибавила в игровом плане. Начиная с победного матча на "Гудисон Парк", "Ньюкасл" играет в более атакующей манере, но теперь от него отвернулась удача. С "Вулверхэмптон" "сороки", по крайней мере, не проиграли и сохранили преимущество в три очка над 18-м "Фулхэмом".



Неиспользованные шансы — это полбеды. Начав играть по-другому, "Ньюкасл" при этом потерял своих лучших атакующих футболистов. Отсутствие Каллума Уилсона в последние недели ощущалось и мешало "сорокам" не меньше удачи. Завершать атаки некому, а теперь некому и создавать. Против "волков" Брюс был вынужден заменить двух главных созидателей — Аллана Сен-Максимена и Мигеля Альмирона. В концовке команде также было за радость сохранить ничью, и впереди "Ньюкасл", несмотря на хорошие намерения, ждут не игры, а испытания.



"Лестер" заставляет нервничать болельщиков



Коллапс в концовке прошлого сезона стал для команды Брендана Роджерса опытом. Так утверждает сам менеджер, об этом говорят футболисты "Лестера". Но последние несколько дней заставили верить, что повторение прошлогодней истории вероятно — особенно с учетом огромного числа желающих занять Чемпионов.



В четверг команда вылетела на ранней стадии плей-офф Лиги Европы, оправданием чему была важность чемпионата. Но уже через три дня "Лестер" сыграл один их худших матчей сезона в Премьер-Лиге. Забив "Арсеналу" на шестой минуте, команда Роджерса в своей лучшей форме должна была спокойно убивать игру и развивать преимущество на контратаках. На этот раз "лисы" расклеились, пропустили три гола и не могли ответить ничем.



Роджерс большую часть сезона справлялся с кадровыми проблемами в обороне, имея альтернативные варианты. Теперь проблемы в атаке — и это куда хуже. Вслед за Джеймсом Мэддисоном он потерял Харви Барнса, а Варди не выглядит полностью готовым после своей операции. Без лучших футболистов "Лестер" становится мишенью для всех соперников и снова заставляет нервничать болельщиков.



Бэйл вернулся



Ему потребовалось время, но Гарет Бэйл все-таки вернулся в "Тоттенхэм" по-настоящему. Проиграв пять из последних шести матчей, "шпоры" нуждались в таком вдохновении. Бэйл превосходно отыграл оба поединка 1/16 финала Лиги Европы и вел команду за собой в предыдущем матче с "Вест Хэмом", где мог вырвать ничью. С "Бернли" Бэйл вышел в старте и стал главной звездой встречи, забив два гола и отдав результативную передачу.



Выступление "Тоттенхэма" произвело отличное впечатление. Команда Жозе Моуриньо часто начинает матчи подобным образом, но теперь ей также удалось развить преимущество и выиграть поединок разгромно. Это был максимальный атакующий вариант игроков от "шпор": с четырьмя форвардами, Орье и Регилоном на флангах обороны, а также Ндомбеле в глубине поля. По сути, на оборону у "Тоттенхэма" были ориентированы только вратарь и три полевых футболиста.



Такой вариант актуален для матча с "Бернли", и впереди у "Тоттенхэма" еще пара соперников, с которыми это может сработать. С таким Бэйлом команда также способна завершить этот сезон лучше, чем представлялось недавно.



"Челси" и "Юнайтед" обречены на нули



Во второй раз в сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли между собой 0:0. Во второй раз в сезоне такой результат устраивал обе команды. И те, и другие волновались — в первую очередь, о том, чтобы не проиграть, и видели ничью стратегически неплохим результатом.



Осторожность отличала поединки этих соперников в лучшие времена, хотя сейчас они также ограничены в возможностях. "Юнайтед" за весь сезон забил только один гол в матче с другим представителем "большой шестерки" — когда проиграл 1:6 "Тоттенхэму". После того результата МЮ с радостью принимает 0:0 в каждой большой встрече, оставляя свое атакующее великолепие середнякам.



У "Челси" с результативностью не все в порядке в принципе. Команда Томаса Тухеля ориентирована на контроль мяча, но с созиданием у нее проблемы. "Синие" еще ни разу не забивали с новым тренером больше двух голов, что будет работать только до определенного момента. 0:0 в центральной игре тура были почти неизбежным, учитывая характер обеих команд.



"Ливерпуль" прервал серию неудач



Почти после каждого поражения Юрген Клопп уверял, что его команда играла неплохо. В словах менеджера была доля правды, хотя "Ливерпуль" и страдал из-за нехватки серьезных моментов, а также реализации того, что есть. Четыре подряд проигрыша для чемпиона Англии не могут быть только стечением обстоятельств.



С "Шеффилд Юнайтед" все сложилось хорошо, несмотря на те же проблемы реализации. Теперь был соперник, который упускал свои шансы. А моментов у "Ливерпуля" было больше, чем обычно, и что-то, несмотря на подвиги Аарона Рамсдейла, должно было зайти в ворота. В одном случае Кертис Джонс показал звездным нападающим, как нужно завершать атаки. В другом очередной удар Роберто Фирмино мимо цели удачно срикошетил от ноги Кина Брайана. "Ливерпуль" прервал серию неудач, хотя по реализации моментов вопросы остались. Не говоря уже о том, что не все соперники будут играть без трех основных центральных защитников.



Иван Громиков специально для FAPL.ru