Мерфи: "Если Кейн не уйдет сейчас, то не уйдет никогда"

Экс-игрок сборной Англии Данни Мерфи считает, что нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну пора окончательно определиться, уйдет он или останется.

В этом сезоне 27-летний Кейн вновь ведет "шпор" вперед, только в Премьер-Лиге забив 14 голов. Однако перспективы команды Жозе Моуриньо разжиться трофеями выглядят сомнительно.



Если Кейн хочет больших наград, то тянуть со сменой клуба больше нельзя, и Мерфи призывает Харри принять решение относительно своего будущего.



"Это будет чрезвычайно важное лето для Харри Кейна. Если он не покинет "Тоттенхэм" сейчас, то не покинет никогда".



"Если он останется, то закончит как лучший бомбардир клуба всех времен, и ему поставят памятник около стадиона — но только ценой трофеев, которых его талант заслуживает".



"Уверен, он размышляет об этом каждый день, потому что время не на его стороне. Прямо сейчас он в тройке лучших нападающих мира, и он усилил бы любую команду".



"Однако летом ему исполнится 28, а более молодые Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе выглядят все привлекательнее для топ-клубов с каждым годом".



"Очевидно, Кейн любит "Тоттенхэм" и хочет изо всех сил помочь Жозе Моуриньо в этом сезоне. Однако они во многих милях от борьбы за титул Премьер-Лиги и за Лигу Чемпионов, так что настало время определиться".



"Хочет он стать игроком вроде Тьерри Анри, который ушел из "Арсенала" в "Барселону" и выиграл Лигу Чемпионов? Или вроде Джейми Варди, который остался в "Лестере", несмотря на интерес других клубов, где он мог бы выиграть больше трофеев, и которого запомнят величайшим игроком "лис"?



"Ясно лишь одно. После этого лета ему будет сложнее получать предложения от больших клубов. Поэтому, думаю, ему нужно выбрать либо одно, либо другое", — сообщил Мерфи Daily Mail.