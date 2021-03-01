Египтяне подтвердили свое намерение взять Салаха на Олимпиаду

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах будет включен в заявку сборной Египта на Олимпийские игры в Токио, что грозит ему пропуском части предсезонного периода и старта следующей кампании.

Правила олимпийского футбольного турнира таковы, что каждая команда может включить в свою заявку до трех игроков старше 23 лет. Естественно, египтяне хотят взять в Токио Салаха как лучшего игрока своей страны.



"Предварительная заявка сборной Египта U-23 будет включать в себя Мохамеда Салаха, Мохамеда Эль-Шенави и еще одного голкипера".



"В данный момент Салах — один из самых важных игроков в мире, и взять его в олимпийскую сборную — это нормально для Египта".



"Мы начнем официальные переговоры с "Ливерпулем" после международного перерыва в марте", — цитирует главного тренера олимпийской сборной Египта Шавки Гариба Ahram Online.



Добавим, что олимпийский футбольный турнир пройдет с 23 июля по 8 августа, тогда как сезон Премьер-Лиги 2021/22 стартует 7 августа.