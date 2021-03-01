FA не накажет Сульшера и Шоу

Оле Гуннар Сульшер и Люк Шоу Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер и его защитник Люк Шоу избежали санкций за свои комментарии насчет судейства после матча Премьер-Лиги против "Челси".

Напомним, после окончания воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" (0:0) Шоу поставил под сомнение непредвзятость рефери Стюарта Аттуэлла.

Шоу утверждал, что Аттуэлл сообщил капитану "Юнайтед" Харри Магуайру о своих опасениях насчет возможной критики в случае назначения спорного пенальти, хотя Магуайр это и отрицает.

Сульшер в свою очередь поддержал Люка и прямо обвинил Аттуэлла в ошибке. Оле Гуннар также заявил, что на рефери оказывали давление снаружи — в том числе с помощью провокационной публикации на веб-сайте "Челси".

Однако Sky Sports может подтвердить, что Ассоциация, изучив послематчевые комментарии Шоу и Сульшера, не обнаружила здесь нарушений правил и не стала выдвигать обвинения.


Метки FA, Аттуэлл, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Челси, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2021 21:00

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  1. lfcynwa 01.03.2021 21:36 # lfcynwa
    Миша подкинул норм сменив главную

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  2. alexomck 01.03.2021 21:36 # alexomck
    по сути косвенно сознались, что пеналь был и Челси тащат в АПЛ любыми способами.

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  3. bezviz 01.03.2021 21:33 # bezviz
    скамопид0рам пришлось насасывать и после матча чтобы дискву не схлопотать для тренера и игрока, ахахаха норм так Челси въибал лохов

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  4. van-dijk 01.03.2021 21:28 # van-dijk
    МЮ - клуб 3,14дорасов.

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  5. yamateh 01.03.2021 21:26 # yamateh
    Моура за такие вью наказали

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  6. superperez101 01.03.2021 21:17 # superperez101
    ну тут без красноносого не обошлось
    клуб пидарасов как он есть

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