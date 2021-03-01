FA не накажет Сульшера и Шоу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер и его защитник Люк Шоу избежали санкций за свои комментарии насчет судейства после матча Премьер-Лиги против "Челси".

Напомним, после окончания воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" (0:0) Шоу поставил под сомнение непредвзятость рефери Стюарта Аттуэлла.



Шоу утверждал, что Аттуэлл сообщил капитану "Юнайтед" Харри Магуайру о своих опасениях насчет возможной критики в случае назначения спорного пенальти, хотя Магуайр это и отрицает.



Сульшер в свою очередь поддержал Люка и прямо обвинил Аттуэлла в ошибке. Оле Гуннар также заявил, что на рефери оказывали давление снаружи — в том числе с помощью провокационной публикации на веб-сайте "Челси".



Однако Sky Sports может подтвердить, что Ассоциация, изучив послематчевые комментарии Шоу и Сульшера, не обнаружила здесь нарушений правил и не стала выдвигать обвинения.