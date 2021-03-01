FA не накажет Сульшера и Шоу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер и его защитник Люк Шоу избежали санкций за свои комментарии насчет судейства после матча Премьер-Лиги против "Челси".
Напомним, после окончания воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" (0:0) Шоу поставил под сомнение непредвзятость рефери Стюарта Аттуэлла.
Шоу утверждал, что Аттуэлл сообщил капитану "Юнайтед" Харри Магуайру о своих опасениях насчет возможной критики в случае назначения спорного пенальти, хотя Магуайр это и отрицает.
Сульшер в свою очередь поддержал Люка и прямо обвинил Аттуэлла в ошибке. Оле Гуннар также заявил, что на рефери оказывали давление снаружи — в том числе с помощью провокационной публикации на веб-сайте "Челси".
Однако Sky Sports может подтвердить, что Ассоциация, изучив послематчевые комментарии Шоу и Сульшера, не обнаружила здесь нарушений правил и не стала выдвигать обвинения.
01.03.2021 21:00
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Последние комментарии:
Миша подкинул норм сменив главную
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по сути косвенно сознались, что пеналь был и Челси тащат в АПЛ любыми способами.
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скамопид0рам пришлось насасывать и после матча чтобы дискву не схлопотать для тренера и игрока, ахахаха норм так Челси въибал лохов
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МЮ - клуб 3,14дорасов.
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Моура за такие вью наказали
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ну тут без красноносого не обошлось
клуб пидарасов как он есть
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