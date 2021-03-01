Матчи "Тоттенхэма" против загребского "Динамо" поменяны местами

Тоттенхэм Домашний и выездной матчи "Тоттенхэма" против загребского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы были поменяны местами.

"Тоттенхэм" должен был принять хорватскую команду на своем поле в четверг, 11 марта. Спустя неделю "шпор" ожидали в Загребе.

Однако проблема в том, что 11 марта в Северном Лондоне играет и "Арсенал" — против "Олимпиакоса".

На старте этого сезона УЕФА согласовал правила, согласно которым две команды из одного города не смогут проводить домашние матчи в один вечер. Потому 11 марта подопечные Жозе Моуриньо сыграют на выезде, а спустя неделю — на своем поле.

Sky Sports уточняет, что неудобства был вынужден терпеть именно "Тоттенхэм", а не "Арсенал", потому что "канониры" имеют приоритет как обладатели Кубка Англии.


Метки Арсенал, Динамо, Лига Европы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. umnaf 01.03.2021 21:40 # umnaf
    Как обычно все ссут на Жозе

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  2. ars-lover 01.03.2021 20:44 # ars-lover
    и тут петухи в нашей тени

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