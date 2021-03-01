Ибрагимович не приедет к "Юнайтед"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит выезд к своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед" в рамках Лиги Европы.

11 марта "Милан" прибудет на "Олд Траффорд", чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению для "россонери", сделают это без своего лучшего бомбардира, забившего 14 голов в 14 матчах Серии А этого сезона.



Дело в том, что во время победы 1:2 над "Ромой" в минувшее воскресенье Ибрагимович получил травму приводящей мышцы бедра.



Как сообщает ESPN, 39-летнему шведу было назначено повторное углубленное обследование через 10 дней — как раз в день матча "Милана" в Манчестере.



Таким образом, Златану, забившему 29 голов в 53 матчах за "Юнайтед", остается надеяться, что он успеет восстановиться к ответной встрече 1/8 финала спустя неделю.