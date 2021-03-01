Гвардиола: "Бавария" — лучшая команда в Европе, "Ливерпуль" — в Англии"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не является лучшей не только в Европе, но и даже в Англии.
Как известно, "Сити" выиграл все 20 своих последних матчей, включая 14 в Премьер-Лиге, где "горожане" имеют 12 очков отрыва от ближайшего преследователя.
Букмекеры считают "Сити" фаворитом и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов, однако Гвардиола все равно видит команды лучше, чем его собственная.
"Лучшая команда в Европе и в мире — это "Бавария", потому что они выиграли все. В Англии чемпионом является "Ливерпуль", поэтому они лучшие здесь".
"Ты должен выигрывать матчи — в феврале или марте никто не становится чемпионом".
"Нам некогда радоваться своей серии. У нас много матчей, мы играем каждые три дня. Мы должны отдыхать и думать о следующем матче".
"В день матча, когда ты выиграл, любой тренер скажет, что он рад победе, но на следующий день ты уже думаешь о следующем матче", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
01.03.2021 18:00
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Последние комментарии:
если все здоровы то конеш лучшая в англии
тут только слепой ебанат это не поймет
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КОРОЛЬ!!!
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Спасибо брат
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КОРОЛЬ!!!
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Пистит как дышит, а так, Король канешна)
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Какая пиздaболия)
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К О Р О Л Ь
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говорит чистую правду, ни разу не майнд геймс хехе
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