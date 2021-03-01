Гвардиола: "Бавария" — лучшая команда в Европе, "Ливерпуль" — в Англии"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не является лучшей не только в Европе, но и даже в Англии.

Как известно, "Сити" выиграл все 20 своих последних матчей, включая 14 в Премьер-Лиге, где "горожане" имеют 12 очков отрыва от ближайшего преследователя.

Букмекеры считают "Сити" фаворитом и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов, однако Гвардиола все равно видит команды лучше, чем его собственная.

"Лучшая команда в Европе и в мире — это "Бавария", потому что они выиграли все. В Англии чемпионом является "Ливерпуль", поэтому они лучшие здесь".

"Ты должен выигрывать матчи — в феврале или марте никто не становится чемпионом".

"Нам некогда радоваться своей серии. У нас много матчей, мы играем каждые три дня. Мы должны отдыхать и думать о следующем матче".

"В день матча, когда ты выиграл, любой тренер скажет, что он рад победе, но на следующий день ты уже думаешь о следующем матче", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 01.03.2021 19:28 # bangladesh
    если все здоровы то конеш лучшая в англии
    тут только слепой ебанат это не поймет

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  2. jirrort 01.03.2021 19:26 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!

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  3. alexander-arnold 01.03.2021 19:10 # alexander-arnold
    Спасибо брат

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  4. mancityman 01.03.2021 18:29 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. mcfc-fantactic 01.03.2021 18:24 # mcfc-fantactic
    Пистит как дышит, а так, Король канешна)

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  6. mcferson 01.03.2021 18:16 # mcferson
    Какая пиздaболия)

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  7. lfcynwa 01.03.2021 18:12 # lfcynwa
    К О Р О Л Ь

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  8. forester 01.03.2021 18:11 # forester
    говорит чистую правду, ни разу не майнд геймс хехе

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