Гвардиола: "Бавария" — лучшая команда в Европе, "Ливерпуль" — в Англии"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не является лучшей не только в Европе, но и даже в Англии.

Как известно, "Сити" выиграл все 20 своих последних матчей, включая 14 в Премьер-Лиге, где "горожане" имеют 12 очков отрыва от ближайшего преследователя.



Букмекеры считают "Сити" фаворитом и в Премьер-Лиге, и в Лиге Чемпионов, однако Гвардиола все равно видит команды лучше, чем его собственная.



"Лучшая команда в Европе и в мире — это "Бавария", потому что они выиграли все. В Англии чемпионом является "Ливерпуль", поэтому они лучшие здесь".



"Ты должен выигрывать матчи — в феврале или марте никто не становится чемпионом".



"Нам некогда радоваться своей серии. У нас много матчей, мы играем каждые три дня. Мы должны отдыхать и думать о следующем матче".



"В день матча, когда ты выиграл, любой тренер скажет, что он рад победе, но на следующий день ты уже думаешь о следующем матче", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.