Кальдерон: "Конечно, "Реал" хочет Салаха"

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах интересен Королевскому клубу, но этот трансфер едва ли состоится.

Ранее в этом сезоне Салах заявил, что не может исключать свой переезд в Ла Лигу. Однако Кальдерон чувствует, что его бывший клуб слишком пострадал от пандемии коронавируса, чтобы позволить себе столь дорогую покупку.



"Он отличный игрок и бомбардир. Он принес большую пользу "Ливерпулю" своей лучшей игрой, и я не думаю, что они отпустят его. Если они и задумаются о том, чтобы отпустить его, то только за большие деньги".



"Конечно, "Реал" хочет Салаха, но "Ливерпуль" попросит за него кучу денег, и если сделка состоится, это будет значимое событие".



"Салах — отличный игрок с великолепным потенциалом, и любой клуб жаждет заполучить такого рода таланта, но я не думаю, что финансовые возможности "Реала" позволяют это", — цитирует Кальдерона Goal.