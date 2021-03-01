Магуайр сообщил МЮ, что Шоу неправильно расслышал рефери
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сообщил своему клубу, что защитник Люк Шоу неправильно расслышал его разговор с рефери Стюартом Аттуэллом во время матча против "Челси".
"Я слышал, как рефери сказал Харри: "Если я поставлю пенальти, об этом будут много говорить после", — заявил Шоу после безголевого матча на "Стэмфорд Бридж" накануне.
По информации Sky Sports, у Магуайра состоялась беседа по этому поводу с руководством "Юнайтед", однако Харри заверил, что Шоу неправильно передал суть его разговора с арбитром после эпизода с неназначенным пенальти за игру Каллума Хадсон-Одои рукой.
Возможно, это еще не конец истории. Как утверждает Daily Mail, в адрес Люка, поставившего непредвзятость рефери под вопрос, теперь могут быть выдвинуты обвинения со стороны FA.
01.03.2021 16:00
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