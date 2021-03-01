Магуайр сообщил МЮ, что Шоу неправильно расслышал рефери

Харри Магуайр и Стюарт Аттуэлл Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр сообщил своему клубу, что защитник Люк Шоу неправильно расслышал его разговор с рефери Стюартом Аттуэллом во время матча против "Челси".

"Я слышал, как рефери сказал Харри: "Если я поставлю пенальти, об этом будут много говорить после", — заявил Шоу после безголевого матча на "Стэмфорд Бридж" накануне.

По информации Sky Sports, у Магуайра состоялась беседа по этому поводу с руководством "Юнайтед", однако Харри заверил, что Шоу неправильно передал суть его разговора с арбитром после эпизода с неназначенным пенальти за игру Каллума Хадсон-Одои рукой.

Возможно, это еще не конец истории. Как утверждает Daily Mail, в адрес Люка, поставившего непредвзятость рефери под вопрос, теперь могут быть выдвинуты обвинения со стороны FA.


Метки Аттуэлл, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Челси, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2021 16:00

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  1. mancunia-planet 01.03.2021 16:40 # mancunia-planet
    Арбитр не разобрался, пошёл смотреть сам на монитор и через три секунды развернулся, а эпизод непростой был. Это сейчас видно по фото чётко была рука, а ему не показали

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  2. gerrard08 01.03.2021 16:19 # gerrard08
    Глупый скам, ссущий против ветра, может свести на нет все усилия и потуги, которые наротатывались годами и десятилетиями.

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  3. danny949494 01.03.2021 16:04 # danny949494
    Дисквалификация на 8 игр.

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