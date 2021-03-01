Ндомбеле разговаривал с Погба об отношениях с Моуриньо

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле рассказал, что беседовал с Полем Погба из "Манчестер Юнайтед" о сложностях работы с тренером Жозе Моуриньо.

В прошлом сезоне Моуриньо на публику раскритиковал Ндомбеле, и в прессе даже поползли слухи, что "шпоры" могут избавиться от Танги.



Однако Нбомбеле остался и смог изменить отношение Моуриньо к себе, и не обошлось здесь без подсказки его друга Погба, который в свое время состоял в очень напряженных отношениях с Жозе.



"Мы действительно разговаривали, но разговаривали довольно бегло. Это не так, что он давал мне советы, как вести себя, потому что наши ситуации были совершенно разными".



"Это правда, что он работал с Моуриньо, но мой опыт отличается, и у каждых отношений свои особенности", — цитирует Ндомбеле Football.London.