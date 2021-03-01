Невилл: "У этого МЮ выше шансы на титул, чем при Моуриньо"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что у нынешнего "Манчестер Юнайтед" выше шансы на чемпионство в Премьер-Лиге, нежели во времена Жозе Моуриньо.

Безголевая ничья в гостях у "Челси" в воскресенье оставила "Юнайтед" уже в 12 очках позади лидирующего "Манчестер Сити".



Тем не менее, "красные дьяволы" по-прежнему вторые, и эта команда нравится Невиллу гораздо больше, чем та, что финишировала второй в сезоне 2017/18, отстав на 19 очков от взявшего титул "Сити".



"На протяжении 12 последних месяцев "Манчестер Юнайтед" демонстрировал невероятные результаты. Они набрали много очков за последний календарный год".



"Когда ты не знаешь поражений 20 выездных матчей подряд, это заслуживает аплодисментов, потому что этого сложно добиться".



"Они хорошо выступают на выезде, они хороши при стандартных положениях, и кажется, что они хотят играть друг с другом".



"Поэтому я думаю, что эта команда "Манчестер Юнайтед" лучше готова для борьбы за титул, чем два-три года назад при Жозе Моуриньо, когда они финишировали вторыми. Я чувствую, что сейчас у них лучше командный дух".



"Думаю, в следующие два-три года их шансы выиграть лигу будут гораздо выше, чем пару лет назад при Жозе".



"Та команда казалась мне странной группой парней. Было похоже на то, что они не нравятся друг другу. Они не выглядели привлекательно для меня как для фаната", — сообщил Невилл в эфире.