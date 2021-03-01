Гвардиола предупредил Агуэро насчет нового контракта

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил нападающего Серхио Агуэро, что тот не получит новый контракт только благодаря своему легендарному статусу.

Агуэро является лучшим бомбардиром "Сити" всех времен с 256 голами, однако в этом сезоне Серхио не только ни разу не отличился в рамках Премьер-Лиги, но и почти не играет из-за травм и болезней.



Контракт Серхио с зарплатой в 275 тысяч фунтов в неделю истекает в конце сезона, и в ближайшие три месяца 32-летнему аргентинцу придется сильно постараться, чтобы убедить клуб предложить ему новую сделку.



"Он и сам знает это. Он знает это с первого дня. Серхио был травмирован на протяжении одного года. Это большой период времени. Он сыграл два или три матча, затем травмировался снова".



"Но я всегда думал, что мы нуждаемся в нем на этой стадии сезона, учитывая его талант и мастерство. Он поможет нам".



"В концовке сезона нас ждут матчи, которые будут напряженными и сложными, и мы будем нуждаться в Серхио. Нам нужны парни, которые могут забить гол, и он лучший в этом плане", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.