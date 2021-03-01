Клаттенбург: "Поражен, что МЮ не получил пенальти"

Каллум Хадсон-Одои Бывший рефери Премьер-Лиге Марк Клаттенбург признался, что шокирован решением своего коллеги Стюарта Аттуэлла не назначать пенальти в ворота "Челси" в матче против "Манчестер Юнайтед".

Сыграв без забитых голов на "Стэмфорд Бридж", прежде всего "Челси" и "Юнайтед" заставили говорить о решении Аттуэлла не назначать пенальти в первом тайме.

Стюарт обратился к системе VAR и даже лично сходил к монитору, но так и не увидел игры рукой со стороны вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои, что вызывает у Клаттенбурга недоумение.

"Я поражен, что "Манчестер Юнайтед" не был награжден пенальти в первом тайме за явную игру рукой Каллума Хадсон-Одои. Рука игрока "Челси" была поднята и находилась в неестественном положении, а мяча попал в его руку".

"Крис Кавана из студии VAR подумал, что рефери Стюарт Аттуэлл проглядел явный пенальти, поэтому он дал ему возможность посмотреть повтор на мониторе у бровки".

"Это загадка, почему Аттуэлл не указал на точку, посмотрев эпизод с тех же углов, что и мы", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.


Метки VAR, Аттуэлл, Клаттенбург, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 2548

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Последние комментарии:




  1. h22o 01.03.2021 14:46 # h22o
    Так-то руку Обои подтолкнул к мячу соперник..

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  2. dallaslp 01.03.2021 14:19 # dallaslp
    поражены вашей неудачей.jpg

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  3. master-fakaster 01.03.2021 14:15 # master-fakaster
    Это правда

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  4. yxaxaxaxaxa 01.03.2021 14:05 # yxaxaxaxaxa
    бля какой же это ор , как только Клопп вывел их в интервью на чистую воду с этими фейковыми пенальти , так каждая собака из МЮ заскулила без судейских подсосов , как нам сложно теперь выигрывать матчи ололо

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  5. dmitkhar 01.03.2021 13:54 # dmitkhar
    Вот только еще этой гнилой скотокрысе не хватало высказать своего мнения, щас свиньи спать не будут после такого) уж сколько мама раз дорогая рэф вам тащил игр, сидели бы в заткнутом положение улыбаясь

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  6. gerrard08 01.03.2021 13:46 # gerrard08
    опа, опа один из главных подручных скама дал голос)
    щас началась новая компания от скама, чтоб вернуть себе свои ссаные пенки, а то без них не то что бы за чемпик бороться, а из топа даже выпасть могут)

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  7. abracadabra55 01.03.2021 13:41 # abracadabra55
    Горите от мощи Клаттенбурга.

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  8. manutd-20champ 01.03.2021 13:37 # manutd-20champ
    тут весь контингент вместе с Аттуэллом в глаза долбятся.

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  9. sergey7205 01.03.2021 13:28 # sergey7205
    Абрашкины лизуны запели

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  10. jirrort 01.03.2021 13:26 # jirrort
    Ебтвою мать,это какой-то сюр)))))

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  11. vals1702 01.03.2021 13:12 # vals1702
    поражен что Клатт несет такую херню

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  12. ganinilyha 01.03.2021 13:05 # ganinilyha
    Даа во времена Клаттенбурга и Уэбба пригороду пенку за любой чих ставили

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  13. ry-l 01.03.2021 13:01 # ry-l
    Клаттенпидар пусть помалкивает вообще.

    До сих пор помню тот беспредел в матче Челси-МЮ ю, когда он сначала удалил Ивановича, а потом, когда на Торресе был фол последней надежды и защитнику полагалась красная карточка ОН ДАЛ КРАСНУЮ ТОРРЕСУ, объясняя тем, что Торрес симулировал...

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  14. ensiferum 01.03.2021 12:48 # ensiferum
    МЮ подключают к нытью своих РУЧНЫХ судей.

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  15. j24081993 01.03.2021 12:41 # j24081993
    Конечно же это пенальти. Это же грязная игра рукой на ленточке ворот, считай фол последней надежды.

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  16. hachidlo 01.03.2021 12:40 # hachidlo
    Фреска великого Микеланджело "Сотворение Обои".

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  17. chelsealondon 01.03.2021 12:34 # chelsealondon
    Совсем чтоли уж e6aнулись там все...

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  18. dragonishka 01.03.2021 12:22 # dragonishka
    Тренера соперников наныли, теперь МЮ только при 100% уверенности будут ставить

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  19. infamous 01.03.2021 12:22 # infamous
    легенда МЮ как всегда истину глаголит

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  20. sexan 01.03.2021 12:15 # sexan
    Много косяков от судей в прошедшем туре. Что в АПЛ, что в Чемпионшипе.

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