Клаттенбург: "Поражен, что МЮ не получил пенальти"

Бывший рефери Премьер-Лиге Марк Клаттенбург признался, что шокирован решением своего коллеги Стюарта Аттуэлла не назначать пенальти в ворота "Челси" в матче против "Манчестер Юнайтед".

Сыграв без забитых голов на "Стэмфорд Бридж", прежде всего "Челси" и "Юнайтед" заставили говорить о решении Аттуэлла не назначать пенальти в первом тайме.



Стюарт обратился к системе VAR и даже лично сходил к монитору, но так и не увидел игры рукой со стороны вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои, что вызывает у Клаттенбурга недоумение.



"Я поражен, что "Манчестер Юнайтед" не был награжден пенальти в первом тайме за явную игру рукой Каллума Хадсон-Одои. Рука игрока "Челси" была поднята и находилась в неестественном положении, а мяча попал в его руку".



"Крис Кавана из студии VAR подумал, что рефери Стюарт Аттуэлл проглядел явный пенальти, поэтому он дал ему возможность посмотреть повтор на мониторе у бровки".



"Это загадка, почему Аттуэлл не указал на точку, посмотрев эпизод с тех же углов, что и мы", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.