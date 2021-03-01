Клаттенбург: "Поражен, что МЮ не получил пенальти"
Бывший рефери Премьер-Лиге Марк Клаттенбург признался, что шокирован решением своего коллеги Стюарта Аттуэлла не назначать пенальти в ворота "Челси" в матче против "Манчестер Юнайтед".
Сыграв без забитых голов на "Стэмфорд Бридж", прежде всего "Челси" и "Юнайтед" заставили говорить о решении Аттуэлла не назначать пенальти в первом тайме.
Стюарт обратился к системе VAR и даже лично сходил к монитору, но так и не увидел игры рукой со стороны вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои, что вызывает у Клаттенбурга недоумение.
"Я поражен, что "Манчестер Юнайтед" не был награжден пенальти в первом тайме за явную игру рукой Каллума Хадсон-Одои. Рука игрока "Челси" была поднята и находилась в неестественном положении, а мяча попал в его руку".
"Крис Кавана из студии VAR подумал, что рефери Стюарт Аттуэлл проглядел явный пенальти, поэтому он дал ему возможность посмотреть повтор на мониторе у бровки".
"Это загадка, почему Аттуэлл не указал на точку, посмотрев эпизод с тех же углов, что и мы", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.
01.03.2021 12:00
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Последние комментарии:
Так-то руку Обои подтолкнул к мячу соперник..
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поражены вашей неудачей.jpg
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Это правда
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бля какой же это ор , как только Клопп вывел их в интервью на чистую воду с этими фейковыми пенальти , так каждая собака из МЮ заскулила без судейских подсосов , как нам сложно теперь выигрывать матчи ололо
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Вот только еще этой гнилой скотокрысе не хватало высказать своего мнения, щас свиньи спать не будут после такого) уж сколько мама раз дорогая рэф вам тащил игр, сидели бы в заткнутом положение улыбаясь
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опа, опа один из главных подручных скама дал голос)
щас началась новая компания от скама, чтоб вернуть себе свои ссаные пенки, а то без них не то что бы за чемпик бороться, а из топа даже выпасть могут)
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Горите от мощи Клаттенбурга.
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тут весь контингент вместе с Аттуэллом в глаза долбятся.
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Абрашкины лизуны запели
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Ебтвою мать,это какой-то сюр)))))
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поражен что Клатт несет такую херню
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Даа во времена Клаттенбурга и Уэбба пригороду пенку за любой чих ставили
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Клаттенпидар пусть помалкивает вообще.
До сих пор помню тот беспредел в матче Челси-МЮ ю, когда он сначала удалил Ивановича, а потом, когда на Торресе был фол последней надежды и защитнику полагалась красная карточка ОН ДАЛ КРАСНУЮ ТОРРЕСУ, объясняя тем, что Торрес симулировал...
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МЮ подключают к нытью своих РУЧНЫХ судей.
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Конечно же это пенальти. Это же грязная игра рукой на ленточке ворот, считай фол последней надежды.
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Фреска великого Микеланджело "Сотворение Обои".
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Совсем чтоли уж e6aнулись там все...
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Тренера соперников наныли, теперь МЮ только при 100% уверенности будут ставить
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легенда МЮ как всегда истину глаголит
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Много косяков от судей в прошедшем туре. Что в АПЛ, что в Чемпионшипе.
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