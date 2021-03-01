Гвардиола: "Когда Гарсия не играет, это разбивает мне сердце"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ему очень больно от того, что защитник Эрик Гарсия не играет в этом сезоне.

Едва пробившись в основу "Сити" в прошлом сезоне, Гарсия отказался от нового контракта на "Этихад" и задумал вернуться в "Барселону".



Прошлым летом ему не удалось осуществить задуманное, однако еще в декабре стало известно, что Эрик договорился с "Барселоной", куда перейдет по окончании сезона свободным агентом.



Сидящий на чемоданах испанец сыграл только девять матчей за "Сити" в этом сезоне, и Гвардиоле не по себе от этого.



"Эрик Гарсия мне как сын. После карантина в прошлом сезоне он был нашим лучшим центральным защитником. Он совершенно не допускал ошибок и сыграл в четвертьфинале Лиги Чемпионов".



"Он будет выступать за "Барселону", и мы говорим не о среднем игроке — он игрок топ-уровня. Он не попадал в заявку на два последних матча, и эти решения разбили мне сердце".



"Поэтому всем тренерам сложно, когда у тебя большой состав. Вы не представляете, каково это", — цитирует Гвардиолу Goal.