"Милан" задумывается о выкупе Томори у "Челси"
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини сообщил, что его клуб планирует обсудить выкуп защитника Фикайо Томори у "Челси".
Желание играть регулярно подтолкнуло Томори к переходу в "Милан" на правах аренды в январе. При этом "россонери" получили опцию выкупа Фикайо за 26 миллионов фунтов.
Указанную цену на "Сан-Сиро" считают "очень высокой", однако Томори неплохо себя проявляет, и Мальдини с соратниками хотят сохранить 23-летнего англичанина.
"Томори — хороший талант, и у нас есть опция выкупа. Но цена очень высока. В конце текущего сезона "Милан" примет решение и обсудит это с руководством "Челси".
"Томори — игрок, который особенно выделяется своей скоростью и энергией. Он стал усилением для нас", — сообщил Мальдини Sky in Italy.
01.03.2021 10:00
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Последние комментарии:
Высока)) Потом будут продавать за 50млн
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Цена 26 млн. фунтов высока?
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Как там он гамает вообще? Надо взглянуть на него против МЮ.
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