"Милан" задумывается о выкупе Томори у "Челси"

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини сообщил, что его клуб планирует обсудить выкуп защитника Фикайо Томори у "Челси".

Желание играть регулярно подтолкнуло Томори к переходу в "Милан" на правах аренды в январе. При этом "россонери" получили опцию выкупа Фикайо за 26 миллионов фунтов.



Указанную цену на "Сан-Сиро" считают "очень высокой", однако Томори неплохо себя проявляет, и Мальдини с соратниками хотят сохранить 23-летнего англичанина.



"Томори — хороший талант, и у нас есть опция выкупа. Но цена очень высока. В конце текущего сезона "Милан" примет решение и обсудит это с руководством "Челси".



"Томори — игрок, который особенно выделяется своей скоростью и энергией. Он стал усилением для нас", — сообщил Мальдини Sky in Italy.