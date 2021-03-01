"Милан" задумывается о выкупе Томори у "Челси"

Фикайо Томори Технический директор "Милана" Паоло Мальдини сообщил, что его клуб планирует обсудить выкуп защитника Фикайо Томори у "Челси".

Желание играть регулярно подтолкнуло Томори к переходу в "Милан" на правах аренды в январе. При этом "россонери" получили опцию выкупа Фикайо за 26 миллионов фунтов.

Указанную цену на "Сан-Сиро" считают "очень высокой", однако Томори неплохо себя проявляет, и Мальдини с соратниками хотят сохранить 23-летнего англичанина.

"Томори — хороший талант, и у нас есть опция выкупа. Но цена очень высока. В конце текущего сезона "Милан" примет решение и обсудит это с руководством "Челси".

"Томори — игрок, который особенно выделяется своей скоростью и энергией. Он стал усилением для нас", — сообщил Мальдини Sky in Italy.


Метки Милан, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2021 10:00

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  1. makeewadim 01.03.2021 10:37 # makeewadim
    Высока)) Потом будут продавать за 50млн

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  2. blueswin 01.03.2021 10:30 # blueswin
    Цена 26 млн. фунтов высока?

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  3. danny949494 01.03.2021 10:11 # danny949494
    Как там он гамает вообще? Надо взглянуть на него против МЮ.

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