Алиссон, Фабиньо и Жота помогут "Ливерпулю" против "Челси"

К матчу против "Челси" в четверг "Ливерпуль" должен получить подкрепление в лице голкипера Алиссона, полузащитника Фабиньо и нападающего Диогу Жоты.

Все трое перечисленных игроков пропустили победу 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в воскресенье вечером. Дело в том, что Фабиньо и Жота едва возобновили тренировки после травм, а Алиссон получил передышку в связи со смертью отца.



Однако все трое имеют шансы сыграть в четверг вечером, когда на "Энфилд" пожалует прямой конкурент "Ливерпуля" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



"Насчет Алиссона я Фабиньо практически уверен".



"Что касается Жоты, то он был с нами в отеле вчера, но ночью приболел, и мы отправили его домой. Так что это зависит от того, как быстро он выздоровеет".



"Его не было в заявке, но он тренировался с командой на неделе и выглядел очень хорошо, как я уже говорил. Думаю, он будет доступен, но я не знаю точно", — цитирует Клоппа Goal.