Алиссон, Фабиньо и Жота помогут "Ливерпулю" против "Челси"

Фабиньо и Диогу Жота К матчу против "Челси" в четверг "Ливерпуль" должен получить подкрепление в лице голкипера Алиссона, полузащитника Фабиньо и нападающего Диогу Жоты.

Все трое перечисленных игроков пропустили победу 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в воскресенье вечером. Дело в том, что Фабиньо и Жота едва возобновили тренировки после травм, а Алиссон получил передышку в связи со смертью отца.

Однако все трое имеют шансы сыграть в четверг вечером, когда на "Энфилд" пожалует прямой конкурент "Ливерпуля" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Насчет Алиссона я Фабиньо практически уверен".

"Что касается Жоты, то он был с нами в отеле вчера, но ночью приболел, и мы отправили его домой. Так что это зависит от того, как быстро он выздоровеет".

"Его не было в заявке, но он тренировался с командой на неделе и выглядел очень хорошо, как я уже говорил. Думаю, он будет доступен, но я не знаю точно", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Алиссон, Жота, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1372

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 01.03.2021 11:47 # halamadrid94
    Ничейку скатают. Ворон ворону глаз не выклюет. Да и Тухель в матчах с конкурентами допускает минимальный риск.

    (ответить)

  2. ganinilyha 01.03.2021 11:43 # ganinilyha
    Алиссон по-братски парочку привезёт за Кепу в первом круге

    (ответить)

  3. firmino9 01.03.2021 09:48 # firmino9
    Ну это ещё ничего не значит. Двое после травмы. Один эмоционально подавлен

    (ответить)

  4. yamateh 01.03.2021 09:42 # yamateh
    хана Челсийцам

    (ответить)

  5. shlyopka007 01.03.2021 09:33 # shlyopka007
    Если судить по вчерашним выступлениям ливерпуля и челси, в четверг бкдет 5поражение ливерпуля

    (ответить)

  6. alexander-arnold 01.03.2021 09:30 # alexander-arnold
    от синего ведра целого места не останется

    (ответить)

  7. scauzer11 01.03.2021 09:21 # scauzer11
    готовьте жёпу чорли))

    (ответить)

  8. mixmaster 01.03.2021 09:11 # mixmaster
    походу порвут на синие тряпки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: