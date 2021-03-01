Алиссон, Фабиньо и Жота помогут "Ливерпулю" против "Челси"
К матчу против "Челси" в четверг "Ливерпуль" должен получить подкрепление в лице голкипера Алиссона, полузащитника Фабиньо и нападающего Диогу Жоты.
Все трое перечисленных игроков пропустили победу 0:2 над "Шеффилд Юнайтед" в воскресенье вечером. Дело в том, что Фабиньо и Жота едва возобновили тренировки после травм, а Алиссон получил передышку в связи со смертью отца.
Однако все трое имеют шансы сыграть в четверг вечером, когда на "Энфилд" пожалует прямой конкурент "Ливерпуля" в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
"Насчет Алиссона я Фабиньо практически уверен".
"Что касается Жоты, то он был с нами в отеле вчера, но ночью приболел, и мы отправили его домой. Так что это зависит от того, как быстро он выздоровеет".
"Его не было в заявке, но он тренировался с командой на неделе и выглядел очень хорошо, как я уже говорил. Думаю, он будет доступен, но я не знаю точно", — цитирует Клоппа Goal.
01.03.2021 09:00
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Ничейку скатают. Ворон ворону глаз не выклюет. Да и Тухель в матчах с конкурентами допускает минимальный риск.
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Алиссон по-братски парочку привезёт за Кепу в первом круге
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Ну это ещё ничего не значит. Двое после травмы. Один эмоционально подавлен
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хана Челсийцам
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Если судить по вчерашним выступлениям ливерпуля и челси, в четверг бкдет 5поражение ливерпуля
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от синего ведра целого места не останется
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готовьте жёпу чорли))
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походу порвут на синие тряпки
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