Кандидат в президенты "Барселоны" хочет переманить Артету

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта собирается в случае своего избрания переманить главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.

В этом месяце "Барселона" выберет себе нового президента, и Лапорта, уже работавший в этой должности с 2003 по 2010 год, считается одним из фаворитов.



Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на каталонскую радиостанцию RAC1, Лапорта задумал избавиться от нынешнего главного тренера "Барсы" Рональда Кумана, который был назначен лишь прошлым летом.



При Кумане "Барселона" выглядит довольно посредственно, занимая второе место в Ла Лиге и находясь на пороге вылета из Лиги Чемпионов после поражения 1:4 от ПСЖ.



Куман с самого начала выглядел временной фигурой и стал выглядеть таковой еще сильнее после отставки Жозепа Бартомеу, который и привел его на "Ноу Камп".



Артета привлекателен для Лапорты тем, что является воспитанником академии каталонского клуба и на протяжении двух с половиной сезонов трудился в "Манчестер Сити" ассистентом Хосепа Гвардиолы, с которым Жоан успешно сотрудничал в свой первый срок.



Кроме того, за короткий период работы в качестве самостоятельного специалиста Артета продемонстрировал умение выигрывать трофеи, завоевав Кубок Англии и Суперкубок Англии, и решать кризисные ситуации, в который "Арсенал" оказался ранее в этом сезоне.



Daily Mirror добавляет, что у Лапорты также есть персональная договоренность с еще одним выходцем из "Барселоны" в стане "Арсенала". Речь о правом защитнике Экторре Беллерине, который открыт к смене обстановки.