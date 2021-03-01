Клопп: "Многие люди списали нас со счетов"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не видит проблемы в том, что многие списали его команду со счетов в плане борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В остатке сезона у "Ливерпуля" нет более важной цели, чем попасть в Лигу Чемпионов, однако четыре поражения подряд заставили многих говорить о том, что "красные" могут финишировать за пределами топ-4.



Клопп был рад ответить своим критикам с помощью победы 0:2 над "Шеффилд Юнайтед", благодаря которой "Ливерпуль" сократил отставание от четвертого "Вест Хэма" всего до двух очков.



"Это был важный результат, потому что многие люди уже списали нас со счетов, и это совершенно нормально. Нам важно показать, что мы все еще здесь, и сегодня вечером мы это показали. В четверг нам играть против "Челси", и мы должны показать это снова".



"Но при всех наших проблемах мы все равно около интересных позиций. Здесь мы и хотим находиться, здесь мы и хотим сражаться. Это мы и будем делать".



"Я никогда не думал о том, как нам взять ситуацию под контроль или вроде того. Ты просто должен выигрывать футбольные матчи, а остальное сложится само, как и всегда. Тебе не попасть в Лигу Чемпионов, не добиваясь результатов, и именно в этом мы нуждаемся. Сегодня вечером мы добыли результат, и теперь нам нужно продолжать делать это", — цитирует Клоппа Sky Sports.