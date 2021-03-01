Тухель объяснил, почему Абрахэм не попал в заявку на матч с МЮ

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему нападающий Тэмми Абрахэм не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

23-летнего Абрахэма, забившего 12 голов в этом сезоне, не оказалось даже среди запасных на воскресный матч против "Юнайтед", и после финального свистка Тухелю пришлось рассказать, почему он принял столь сложное для себя и для игрока решение.



"Таков выбор состава. У нас есть 21 сильный игрок, и только 18 мы можем включить в заявку. Моя работа состоит в том, чтобы принимать сложные решения. Я принял решение насчет 18 игроков, и Тэмми не оказалось в их числе".



"В данный момент ему сложно смириться с моим решением. Но у нас сильный состав. У нас травмирован только Тиаго Силва, а значит нам приходится принимать сложные решения".



"Мы можем включить в заявку 18 игроков плюс голкиперов. В отношении Билли Гилмора это тоже было несправедливо, потому что Билли хорошо сыграл кубковый матч и очень сильно тренируется".



"Это было сложное решение. Выбирая между альтернативными вариантами, мы решили начать матч с Оливье Жиру в старте и Тимо Вернером в запасе. У нас есть Кай Хаверц, который может сыграть 9-го номера, поэтому у нас не было необходимости в еще одной "девятке".



"Ему приходится непросто в данный момент, как и подобает, но мы окажем ему полную поддержку. Таково было мое решение", — цитирует Тухеля Goal.