"Ливерпуль" победил "Шеффилд Юнайтед"
"Ливерпуль" отреагировал на четыре поражения подряд в Премьер-Лиге, обыграв на выезде последнюю команду дивизиона в лице "Шеффилд Юнайтед" — 0:2.
В стартовый состав "клинков" вернулись Оливер Норвуд и Дэвид Макголдрик, заменив Криса Бэшема и Билли Шарпа.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп дал передышку Алиссону, который лишился отца. Место в воротах занял Адриан. Травмированного Джордана Хендерсона заменил Натаниэль Филлипс.
Адриану пришлось вступить в игру уже на пятой минуте, когда Макголдрик бил головой почти в упор, однако испанский голкипер сыграл четко.
Не менее четко сыграл Аарон Рамсдейл, визави Адриана, спустя пять минут отразив удар Роберто Фирмино из пределов штрафной площади.
Дальнейшие события первого тайма превратились в бенефис Рамсейлда, который поочередно не позволил отличиться Кертису Джонсу, Мохамеду Салаху, Тренту Александер-Арнольду и Джорджиньо Вейналдуму.
Хозяева до перерыва огрызнулись срикошетившим дальним ударом Макголдрика, когда "Ливерпуль" выручил Адриан, да автоголом Кабака — но после офсайда.
В начале второго тайма Рамсдейл все-таки капитулировал. Александер-Арнольд выполнил прострел от лицевой линии, а защитник "клинков" неудачно отбросил мяч прямо под удар Джонса — 0:1.
Спустя шесть минут Мане из центра штрафной площади поразил чужие ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
И все-таки "Ливерпуль" забил второй гол. На 65-й минуте Фирмино сыграл в стенку с Садио Мане на подступах к штрафной, затем вошел внутрь площадки и нанес удар с рикошетом — 0:2. Правда, этот гол записали как автогол Кина Брайана.
В остатке матча "клинки" уже не сопротивлялись. У "красных" были шансы на третий гол, однако не сложилось.
"Ливерпулю" прервал свою ужасную серию, но обыграл всего лишь худшую команду дивизиона и сделал это не без труда — говорить о выходе из кризиса преждевременно.
"Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
01.03.2021 00:05
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Последние комментарии:
канешн в некст туре надо колбаске норм ебалочку устроить, если хотим быть в 4-ке.
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Кто же интересно выиграет картонный чемп в этом сезоне
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Адриан МОМ, надёжно сыграл, особенно на выходах
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родили все таки. игра говно. даже если чудом Ливерпуль с такой унылой игрой вдруг окажется на 2 месте, то ссать на пинсов все рано не будем. все таки не с такой игрой. вот когда в след сезоне ван даке вертется и все колеки начнут играть, вот тогда можно и норм сикануть, а так, пускай прошлогодней струей пока что наслаждаются
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Гол Фирмино стало 700-тым голом Ливерпуля в АПЛ.
Это второй показатель. Больше забивал только... Эвертон.
Забавно, да?
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Клинки абсолютно донные, с таким бей беги и в чш будут в середине. Еще доставляет, что они предпочитают Брюстера своим бревнам, не думаю, что он слабее их.
По лфк, все такая же убогая реализация. Цн необходим, потуги Фирмы уже ни в какие ворота не лезут. Пара цз ужасны в позиционке, наш фарт, что Макберни и Берг такие тупари в завершении. Адриан норм сыграл, фланги защиты норм. Кертис лучший цпз на данный момент.
ЮНВА!
С 3 очками. Судья норм отсудили, что ниибичиская редкость.
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норм, плотненько в борьбе за четверку, еще и Моур с Виллой подтянуться должны
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ну хоть не было сыкливой возни как у петухеля с сусликом
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Следующий матч с Челси. Дерби немецких физруков.
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Мы Вернулись.Теперь скинем Челси с насеста!
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В гонке.
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очень натужненько
и мане надо было в конце упасть, салах бы 18 забил
но тут и милнер, и даже кейта
что происходит
говорят и жота
чудеса
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