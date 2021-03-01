"Ливерпуль" победил "Шеффилд Юнайтед"

"Ливерпуль" отреагировал на четыре поражения подряд в Премьер-Лиге, обыграв на выезде последнюю команду дивизиона в лице "Шеффилд Юнайтед" — 0:2.

В стартовый состав "клинков" вернулись Оливер Норвуд и Дэвид Макголдрик, заменив Криса Бэшема и Билли Шарпа.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп дал передышку Алиссону, который лишился отца. Место в воротах занял Адриан. Травмированного Джордана Хендерсона заменил Натаниэль Филлипс.



Адриану пришлось вступить в игру уже на пятой минуте, когда Макголдрик бил головой почти в упор, однако испанский голкипер сыграл четко.



Не менее четко сыграл Аарон Рамсдейл, визави Адриана, спустя пять минут отразив удар Роберто Фирмино из пределов штрафной площади.



Дальнейшие события первого тайма превратились в бенефис Рамсейлда, который поочередно не позволил отличиться Кертису Джонсу, Мохамеду Салаху, Тренту Александер-Арнольду и Джорджиньо Вейналдуму.



Хозяева до перерыва огрызнулись срикошетившим дальним ударом Макголдрика, когда "Ливерпуль" выручил Адриан, да автоголом Кабака — но после офсайда.



В начале второго тайма Рамсдейл все-таки капитулировал. Александер-Арнольд выполнил прострел от лицевой линии, а защитник "клинков" неудачно отбросил мяч прямо под удар Джонса — 0:1.



Спустя шесть минут Мане из центра штрафной площади поразил чужие ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



И все-таки "Ливерпуль" забил второй гол. На 65-й минуте Фирмино сыграл в стенку с Садио Мане на подступах к штрафной, затем вошел внутрь площадки и нанес удар с рикошетом — 0:2. Правда, этот гол записали как автогол Кина Брайана.



В остатке матча "клинки" уже не сопротивлялись. У "красных" были шансы на третий гол, однако не сложилось.



"Ливерпулю" прервал свою ужасную серию, но обыграл всего лишь худшую команду дивизиона и сделал это не без труда — говорить о выходе из кризиса преждевременно.



"Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче