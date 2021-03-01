"Ливерпуль" победил "Шеффилд Юнайтед"

Роберто Фирмино и Кертис Джонс "Ливерпуль" отреагировал на четыре поражения подряд в Премьер-Лиге, обыграв на выезде последнюю команду дивизиона в лице "Шеффилд Юнайтед" — 0:2.

В стартовый состав "клинков" вернулись Оливер Норвуд и Дэвид Макголдрик, заменив Криса Бэшема и Билли Шарпа.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп дал передышку Алиссону, который лишился отца. Место в воротах занял Адриан. Травмированного Джордана Хендерсона заменил Натаниэль Филлипс.

Адриану пришлось вступить в игру уже на пятой минуте, когда Макголдрик бил головой почти в упор, однако испанский голкипер сыграл четко.

Не менее четко сыграл Аарон Рамсдейл, визави Адриана, спустя пять минут отразив удар Роберто Фирмино из пределов штрафной площади.

Дальнейшие события первого тайма превратились в бенефис Рамсейлда, который поочередно не позволил отличиться Кертису Джонсу, Мохамеду Салаху, Тренту Александер-Арнольду и Джорджиньо Вейналдуму.

Хозяева до перерыва огрызнулись срикошетившим дальним ударом Макголдрика, когда "Ливерпуль" выручил Адриан, да автоголом Кабака — но после офсайда.

В начале второго тайма Рамсдейл все-таки капитулировал. Александер-Арнольд выполнил прострел от лицевой линии, а защитник "клинков" неудачно отбросил мяч прямо под удар Джонса — 0:1.

Спустя шесть минут Мане из центра штрафной площади поразил чужие ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

И все-таки "Ливерпуль" забил второй гол. На 65-й минуте Фирмино сыграл в стенку с Садио Мане на подступах к штрафной, затем вошел внутрь площадки и нанес удар с рикошетом — 0:2. Правда, этот гол записали как автогол Кина Брайана.

В остатке матча "клинки" уже не сопротивлялись. У "красных" были шансы на третий гол, однако не сложилось.

"Ливерпулю" прервал свою ужасную серию, но обыграл всего лишь худшую команду дивизиона и сделал это не без труда — говорить о выходе из кризиса преждевременно.

"Шеффилд Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 01.03.2021 00:44 # thegodfather
    канешн в некст туре надо колбаске норм ебалочку устроить, если хотим быть в 4-ке.

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  2. liverpo0ol 01.03.2021 00:38 # liverpo0ol
    Кто же интересно выиграет картонный чемп в этом сезоне

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  3. apl-nash 01.03.2021 00:37 # apl-nash
    Адриан МОМ, надёжно сыграл, особенно на выходах

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  4. dendi 01.03.2021 00:29 # dendi
    родили все таки. игра говно. даже если чудом Ливерпуль с такой унылой игрой вдруг окажется на 2 месте, то ссать на пинсов все рано не будем. все таки не с такой игрой. вот когда в след сезоне ван даке вертется и все колеки начнут играть, вот тогда можно и норм сикануть, а так, пускай прошлогодней струей пока что наслаждаются

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  5. scouser2005 01.03.2021 00:22 # scouser2005
    Гол Фирмино стало 700-тым голом Ливерпуля в АПЛ.
    Это второй показатель. Больше забивал только... Эвертон.
    Забавно, да?

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  6. gerrard08 01.03.2021 00:16 # gerrard08
    Клинки абсолютно донные, с таким бей беги и в чш будут в середине. Еще доставляет, что они предпочитают Брюстера своим бревнам, не думаю, что он слабее их.
    По лфк, все такая же убогая реализация. Цн необходим, потуги Фирмы уже ни в какие ворота не лезут. Пара цз ужасны в позиционке, наш фарт, что Макберни и Берг такие тупари в завершении. Адриан норм сыграл, фланги защиты норм. Кертис лучший цпз на данный момент.
    ЮНВА!
    С 3 очками. Судья норм отсудили, что ниибичиская редкость.

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  7. kukuruzzo 01.03.2021 00:12 # kukuruzzo
    норм, плотненько в борьбе за четверку, еще и Моур с Виллой подтянуться должны

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  8. superperez101 01.03.2021 00:11 # superperez101
    ну хоть не было сыкливой возни как у петухеля с сусликом

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  9. brown-ale 01.03.2021 00:10 # brown-ale
    Следующий матч с Челси. Дерби немецких физруков.

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  10. skychnie-oboi 01.03.2021 00:09 # skychnie-oboi
    Мы Вернулись.Теперь скинем Челси с насеста!

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  11. van-dijk 01.03.2021 00:09 # van-dijk
    В гонке.

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  12. superperez101 01.03.2021 00:09 # superperez101
    очень натужненько
    и мане надо было в конце упасть, салах бы 18 забил

    но тут и милнер, и даже кейта
    что происходит
    говорят и жота
    чудеса

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