Шоу рассказал, что рефери побоялся назначить пенальти

Мейсон Гринвуд и Каллум Хадсон-Одои Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что рефери Стюарт Аттуэлл побоялся назначить пенальти в ворота "Челси".

В начале воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", завершившегося без голов, Аттуэлл обратился к системе VAR и лично сходил к монитору, но так и не заметил игры рукой со стороны вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои, который вел борьбу за мяч с нападающим "красных дьяволов" Мейсоном Маунтом.

По словам Шоу, Аттуэлл подтвердил его капитану Харри Магуайру, что повод для назначения пенальти был. Однако Стюарт побоялся разговоров о том, что арбитры вновь подсуживают "Юнайтед".

"Кажется, я видел игру рукой. Но я не знал, кто это сделал: Мейсон или Каллум. Я даже не знал, что идет проверка VAR, и не знал, почему они остановили игру. Если он не собирался назначать пенальти, то я не думаю, что была необходимость останавливать игру".

"Я слышал, как рефери сказал Харри: "Если я поставлю пенальти, об этом будут много говорить после", — сообщил Шоу Sky Sports.


Метки Аттуэлл, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Челси, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2021 23:35

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  1. ry-l 28.02.2021 23:44 # ry-l
    Вот же ж гнилье мочестерское. А про штрафной, скоторого все началось ничего не хотят сказать?

    Мактоминей снёс Маунта, а виноват оказался последний!

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  2. hachidlo 28.02.2021 23:40 # hachidlo
    Скам после каждой игры будет ныть про пенки?

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