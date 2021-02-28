Шоу рассказал, что рефери побоялся назначить пенальти

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что рефери Стюарт Аттуэлл побоялся назначить пенальти в ворота "Челси".

В начале воскресного матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", завершившегося без голов, Аттуэлл обратился к системе VAR и лично сходил к монитору, но так и не заметил игры рукой со стороны вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои, который вел борьбу за мяч с нападающим "красных дьяволов" Мейсоном Маунтом.



По словам Шоу, Аттуэлл подтвердил его капитану Харри Магуайру, что повод для назначения пенальти был. Однако Стюарт побоялся разговоров о том, что арбитры вновь подсуживают "Юнайтед".



"Кажется, я видел игру рукой. Но я не знал, кто это сделал: Мейсон или Каллум. Я даже не знал, что идет проверка VAR, и не знал, почему они остановили игру. Если он не собирался назначать пенальти, то я не думаю, что была необходимость останавливать игру".



"Я слышал, как рефери сказал Харри: "Если я поставлю пенальти, об этом будут много говорить после", — сообщил Шоу Sky Sports.