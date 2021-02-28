Сульшер винит "Челси" и Лэмпарда в неназначенном пенальти

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил недовольство по поводу неназначенного пенальти в матче против "Челси".

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" завершился 0:0, но все могло бы сложиться иначе, если бы рефери Стюарт Аттуэлл назначил пенальти в ворота "Челси" за попадание мяча в руку Каллума Хадсон-Одои на 15-й минуте.



Сульшер шокирован решением Аттуэлла и винит в этом "Челси" и бывшего наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда.



"Да, это на 100 процентов пенальти. Без понятия, почему его не назначили, совершенно без понятия. Особенно после того, как они остановили игру, и рефери пошел к монитору. Игроки "Челси" кричали, что это наш игрок сыграл рукой. Но если вы посмотрите повторы, станет ясно, что у нас отобрали два очка".



"Лучше я промолчу. Я не хочу конфликтовать. Но это неправильно, не так ли? Все эти разговоры о решении VAR насчет Харри (Магуайра, схватившего Сесара Аспиликуэту в матче с "Челси" первого круга), их дерзость на своем веб-сайте насчет этого. Все это — попытка воздействовать на рефери".



"Вы сами можете прочитать, что они написали насчет Харри Магуайра. Это попытка оказать давление на рефери и заставить их ставить пенальти против нас. Все это началось с Фрэнка (Лэмпарда). Было много разговоров о том, что мы получаем пенальти, хотя это были чистые пенальти. Как и сегодня. Это был чистый пенальти", — цитирует Сульшера Daily Mail.