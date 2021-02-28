Сульшер винит "Челси" и Лэмпарда в неназначенном пенальти

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил недовольство по поводу неназначенного пенальти в матче против "Челси".

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" завершился 0:0, но все могло бы сложиться иначе, если бы рефери Стюарт Аттуэлл назначил пенальти в ворота "Челси" за попадание мяча в руку Каллума Хадсон-Одои на 15-й минуте.

Сульшер шокирован решением Аттуэлла и винит в этом "Челси" и бывшего наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда.

"Да, это на 100 процентов пенальти. Без понятия, почему его не назначили, совершенно без понятия. Особенно после того, как они остановили игру, и рефери пошел к монитору. Игроки "Челси" кричали, что это наш игрок сыграл рукой. Но если вы посмотрите повторы, станет ясно, что у нас отобрали два очка".

"Лучше я промолчу. Я не хочу конфликтовать. Но это неправильно, не так ли? Все эти разговоры о решении VAR насчет Харри (Магуайра, схватившего Сесара Аспиликуэту в матче с "Челси" первого круга), их дерзость на своем веб-сайте насчет этого. Все это — попытка воздействовать на рефери".

"Вы сами можете прочитать, что они написали насчет Харри Магуайра. Это попытка оказать давление на рефери и заставить их ставить пенальти против нас. Все это началось с Фрэнка (Лэмпарда). Было много разговоров о том, что мы получаем пенальти, хотя это были чистые пенальти. Как и сегодня. Это был чистый пенальти", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Сульшер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1406

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  1. funkyfresh 28.02.2021 23:44 # funkyfresh
    Какую хуйню несёт рыбак, треш

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  2. jabajaba 28.02.2021 23:40 # jabajaba
    ой дура

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  3. fc-oil 28.02.2021 23:21 # fc-oil
    Даже рыбак ссыт на пенсов

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  4. vyrentz 28.02.2021 23:15 # vyrentz
    Предводитель гондонов

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  5. redman31 28.02.2021 23:13 # redman31
    Достаточно было назвать пинсов конченными мразями и не разглагольствовать дальше. В этом все их нутро

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  6. role-playin 28.02.2021 23:09 # role-playin
    Начнем с того, что штрафной, после которого этот момент возник, должен был быть назначен в пользу синих.

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  7. dilfay92 28.02.2021 23:08 # dilfay92
    Сульшер пошёл на хуй со своим мю

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  8. lfcynwa 28.02.2021 23:07 # lfcynwa
    сгорел-таки

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  9. thegodfather 28.02.2021 23:04 # thegodfather
    ахаахааааааааааа

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