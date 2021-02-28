Гленн Редер ушел из жизни

В возрасте 65 лет из жизни ушел бывший главный тренер "Норвича", "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Уотфорда" Гленн Редер.

Будучи игроком, Редер провел свыше 500 матчей за различные английские клубы, включая "Лейтон Ориент", "Куинз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл" и "Уотфорд".



Редер повесил бутсы на гвоздь в "Джилингеме", где он был играющим тренером. Также Гленну довелось поработать в штабе Гленна Ходдла в сборной Англии.



Как игрок Редер выводил КПР в качестве капитана на проигранный финал Кубка Англии против "Тоттенхэма" в 1982 году. А в качестве тренера Гленн завоевал Кубок Интертото в 2006.



Редер ушел из жизни после продолжительной битвы с опухолью мозга, сообщает Sky Sports.