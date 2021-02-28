"Челси" и "Юнайтед" сыграли без голов

Каллум Хадсон-Одои "Челси" и "Манчестер Юнайтед" не сумели выявить победителя и даже не забили голов — 0:0.

По сравнению с победой 0:1 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов в старте у "синих" произошло три изменения. Это Бен Чилуэлл, Нголо Канте и Хаким Зийеш появились вместо Маркоса Алонсо, Жоржиньо и Тимо Вернера.

У игравших в четверг с "Реал Сосьедад" в Лиге Европы "красных дьяволов" можно было наблюдать четыре перестановки. Вернулись в команду Давид Де Хеа, Харри Магуайр, Люк Шоу, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд.

Матч начался в невысоком темпе, команды лишь присматривались друг к другу. На 15-й минуте Каллум Хадсон-Одои, как показалось, сыграл рукой, прежде чем мяча рукой коснулся Мейсон Гринвуд. Поскольку это случилось в штрафной "Челси", рефери Стюарт Аттуэлл обратился к VAR, но пенальти не назначил.

Эпизод с неназначенным пенальти так и остался самым ярким до перерыва. В первом тайме "Юнайтед" чуть больше владел мячом, но реальных моментов не создали ни те, ни другие. Можно выделить разве что неудачную попытку Оливье Жиру головой замкнуть прострел Хадсон-Одои.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот Давида Де Хеа. Чилуэлл прострелил с левого фланга, а Зийеш бил в касание, однако голкипер "дьяволов" выручил свою команду.

Хозяева были очень активны в начале второго тайма, но затем и гости добавили. В целом игра смотрелась, несмотря на отсутствие голов.

Команды обменивались полумоментами, но реальных голевых шансов в игре не возникало. В конце концов забить так никому и не удалось.

Команды сыграли достаточно осторожно, особенно в первом тайме, предпочитая не рисковать лишний раз. Поражение не входило в планы ни тех, ни других, так что эта ничья — в пользу конкурентов.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 28.02.2021 22:18 # manutd-20champ
    Люк Шоу в послематчевом интервью Sky Sports: «Судья сказал Харри Магуайру, что пенальти был. Не понимаю, что происходит».
    «Если я назначу пенальти – об этом будут много говорить после матча», – сказал главный судья Стюарт Аттуэлл Магуайру.

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  2. electric 28.02.2021 22:16 # electric
    Без опорки и защиты е6ашим, и без атаки. Ну что за КНЯЗИ!!!
    Вперёд, красная трофимашина!!!

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  3. lfcynwa 28.02.2021 22:14 # lfcynwa
    баный Адриан опять будет на опыте пускать бабочки

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  4. thegodfather 28.02.2021 22:08 # thegodfather
    при всем уважении к гвардилоле, но пенсы канешн изи взяли бы чемпик, если бы тухель был с 1ого тура

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  5. mcferson 28.02.2021 22:04 # mcferson
    25.02.2021 12:54 # удалить
    mcferson

    Ну ясно, пенсы и скюм в 00 сыграют

    Источник: http://fapl.ru/posts/84303/?c=1#c7305079

    Ну просто изейший предикт.

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  6. thegodfather 28.02.2021 22:03 # thegodfather
    Томас Тухель - первый тренер «Челси», который не пропустил ни одного гола в своих первых четырех домашних матчах Премьер-лиги.

    Этого не удавалось даже Жозе Моуриньо

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  7. skydreams 28.02.2021 22:01 # skydreams
    Мне матч понравился, особенно второй тайм. И атаки опасные были, и моменты. Челси поострее в целом, но и у МЮ пиздатые атаки были. Результат справедлив, хотя больше было похоже на 1-1, чем на 0-0

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  8. scouser2005 28.02.2021 21:56 # scouser2005
    безвиз и кожан пытались заниматься аналом. Но оба обосрались.

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  9. geniusss 28.02.2021 21:46 # geniusss
    братанчики, я сейчас еду на курорт в владивосток, а потому слушал только аудиотрансляцию на флэшскоре.

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  10. alexander-arnold 28.02.2021 21:46 # alexander-arnold
    Диого Жота пропускает матч из-за болезни.

    Я е.ал этого пидараса-врача из Арсенала, который перешел в Ливерпуль

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  11. bushwacka 28.02.2021 21:45 # bushwacka
    Игра была равна...

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  12. mancityman 28.02.2021 21:42 # mancityman
    Ору))

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  13. liverpo0ol 28.02.2021 21:41 # liverpo0ol
    ЧЕЛСИ СОЗДАН ЧТОБ САСАТ (с)
    сборник цитат ветеранов

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  14. zheka000000 28.02.2021 21:37 # zheka000000
    надо запретить коватику бить по воротам

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  15. imf-tau 28.02.2021 21:36 # imf-tau
    Что тухси, что МЮ одинаково играли как говно.

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  16. chelsiukpro 28.02.2021 21:32 # chelsiukpro
    Как бы все не пизддиле но играли неплохо! Кто пишет что игра гавно так это Сулшера манчесте сам не играет и другим не даёт! Много борьбы и пресинга вот и матч такой... это всегда с манками такая куета! Ладно главное не проиграть т.к. колбаса не обгонит :)

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  17. erevansky 28.02.2021 21:31 # erevansky
    За 90 минут наиграть лишь на проход Маунта - это сильно.

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  18. brown-ale 28.02.2021 21:31 # brown-ale
    Поразительное единодушие фапловчан. Игра - УГшка. Странно, чем там восхищался комментатор и его шепелявый бойфренд.

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  19. unclearness 28.02.2021 21:31 # unclearness
    Скукота
    Олежка з тухлим походу есче до матча на ничейку добазарились

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  20. alexander-arnold 28.02.2021 21:30 # alexander-arnold
    Почему Фернандеш не играл, травма?

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