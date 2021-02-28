"Челси" и "Юнайтед" сыграли без голов

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" не сумели выявить победителя и даже не забили голов — 0:0.

По сравнению с победой 0:1 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов в старте у "синих" произошло три изменения. Это Бен Чилуэлл, Нголо Канте и Хаким Зийеш появились вместо Маркоса Алонсо, Жоржиньо и Тимо Вернера.



У игравших в четверг с "Реал Сосьедад" в Лиге Европы "красных дьяволов" можно было наблюдать четыре перестановки. Вернулись в команду Давид Де Хеа, Харри Магуайр, Люк Шоу, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд.



Матч начался в невысоком темпе, команды лишь присматривались друг к другу. На 15-й минуте Каллум Хадсон-Одои, как показалось, сыграл рукой, прежде чем мяча рукой коснулся Мейсон Гринвуд. Поскольку это случилось в штрафной "Челси", рефери Стюарт Аттуэлл обратился к VAR, но пенальти не назначил.



Эпизод с неназначенным пенальти так и остался самым ярким до перерыва. В первом тайме "Юнайтед" чуть больше владел мячом, но реальных моментов не создали ни те, ни другие. Можно выделить разве что неудачную попытку Оливье Жиру головой замкнуть прострел Хадсон-Одои.



Второй тайм начался с опасного момента у ворот Давида Де Хеа. Чилуэлл прострелил с левого фланга, а Зийеш бил в касание, однако голкипер "дьяволов" выручил свою команду.



Хозяева были очень активны в начале второго тайма, но затем и гости добавили. В целом игра смотрелась, несмотря на отсутствие голов.



Команды обменивались полумоментами, но реальных голевых шансов в игре не возникало. В конце концов забить так никому и не удалось.



Команды сыграли достаточно осторожно, особенно в первом тайме, предпочитая не рисковать лишний раз. Поражение не входило в планы ни тех, ни других, так что эта ничья — в пользу конкурентов.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче