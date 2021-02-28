"Челси" и "Юнайтед" сыграли без голов
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" не сумели выявить победителя и даже не забили голов — 0:0.
По сравнению с победой 0:1 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов в старте у "синих" произошло три изменения. Это Бен Чилуэлл, Нголо Канте и Хаким Зийеш появились вместо Маркоса Алонсо, Жоржиньо и Тимо Вернера.
У игравших в четверг с "Реал Сосьедад" в Лиге Европы "красных дьяволов" можно было наблюдать четыре перестановки. Вернулись в команду Давид Де Хеа, Харри Магуайр, Люк Шоу, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд.
Матч начался в невысоком темпе, команды лишь присматривались друг к другу. На 15-й минуте Каллум Хадсон-Одои, как показалось, сыграл рукой, прежде чем мяча рукой коснулся Мейсон Гринвуд. Поскольку это случилось в штрафной "Челси", рефери Стюарт Аттуэлл обратился к VAR, но пенальти не назначил.
Эпизод с неназначенным пенальти так и остался самым ярким до перерыва. В первом тайме "Юнайтед" чуть больше владел мячом, но реальных моментов не создали ни те, ни другие. Можно выделить разве что неудачную попытку Оливье Жиру головой замкнуть прострел Хадсон-Одои.
Второй тайм начался с опасного момента у ворот Давида Де Хеа. Чилуэлл прострелил с левого фланга, а Зийеш бил в касание, однако голкипер "дьяволов" выручил свою команду.
Хозяева были очень активны в начале второго тайма, но затем и гости добавили. В целом игра смотрелась, несмотря на отсутствие голов.
Команды обменивались полумоментами, но реальных голевых шансов в игре не возникало. В конце концов забить так никому и не удалось.
Команды сыграли достаточно осторожно, особенно в первом тайме, предпочитая не рисковать лишний раз. Поражение не входило в планы ни тех, ни других, так что эта ничья — в пользу конкурентов.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
28.02.2021 21:25
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Последние комментарии:
Люк Шоу в послематчевом интервью Sky Sports: «Судья сказал Харри Магуайру, что пенальти был. Не понимаю, что происходит».
«Если я назначу пенальти – об этом будут много говорить после матча», – сказал главный судья Стюарт Аттуэлл Магуайру.
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Без опорки и защиты е6ашим, и без атаки. Ну что за КНЯЗИ!!!
Вперёд, красная трофимашина!!!
(ответить)
баный Адриан опять будет на опыте пускать бабочки
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при всем уважении к гвардилоле, но пенсы канешн изи взяли бы чемпик, если бы тухель был с 1ого тура
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25.02.2021 12:54 # удалить
mcferson
Ну ясно, пенсы и скюм в 00 сыграют
Источник: http://fapl.ru/posts/84303/?c=1#c7305079
Ну просто изейший предикт.
(ответить)
Томас Тухель - первый тренер «Челси», который не пропустил ни одного гола в своих первых четырех домашних матчах Премьер-лиги.
Этого не удавалось даже Жозе Моуриньо
(ответить)
Мне матч понравился, особенно второй тайм. И атаки опасные были, и моменты. Челси поострее в целом, но и у МЮ пиздатые атаки были. Результат справедлив, хотя больше было похоже на 1-1, чем на 0-0
(ответить)
безвиз и кожан пытались заниматься аналом. Но оба обосрались.
(ответить)
братанчики, я сейчас еду на курорт в владивосток, а потому слушал только аудиотрансляцию на флэшскоре.
(ответить)
Диого Жота пропускает матч из-за болезни.
Я е.ал этого пидараса-врача из Арсенала, который перешел в Ливерпуль
(ответить)
Игра была равна...
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Ору))
(ответить)
ЧЕЛСИ СОЗДАН ЧТОБ САСАТ (с)
сборник цитат ветеранов
(ответить)
надо запретить коватику бить по воротам
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Что тухси, что МЮ одинаково играли как говно.
(ответить)
Как бы все не пизддиле но играли неплохо! Кто пишет что игра гавно так это Сулшера манчесте сам не играет и другим не даёт! Много борьбы и пресинга вот и матч такой... это всегда с манками такая куета! Ладно главное не проиграть т.к. колбаса не обгонит :)
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За 90 минут наиграть лишь на проход Маунта - это сильно.
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Поразительное единодушие фапловчан. Игра - УГшка. Странно, чем там восхищался комментатор и его шепелявый бойфренд.
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Скукота
Олежка з тухлим походу есче до матча на ничейку добазарились
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Почему Фернандеш не играл, травма?
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