Моуриньо: "Нет тренера, который бы не хотел использовать такого Гарета Бэйла"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил вернувшегося в свою лучшую форму вингера Гарета Бэйла.
В воскресенье Бэйл провел свой пока что лучший матч за "Тоттенхэм" после перехода из "Реала" на правах аренды. Гарет забил два гола и отдал результативную передачу, а "шпоры" одержали победу 4:0 против "Бернли".
Моуриньо связывает прогресс Бэйла с улучшением физической формы и уверяет, что игрока в таком состоянии он счастлив выпускать на поле.
"Гарет — очень опытный парень, он знает свое тело лучше, чем кто-либо. Было бы очень приятно сказать, что его возвращение в форму — моя заслуга, но я не такой".
"Иногда люди пишут различные вещи, выдумывают истории и говорят вещи, которые не являются правдой, но в мире нет ни одного тренера, который бы не хотел использовать в матчах Гарета Бэйла, если Гарет Бэйл находится в очень хорошей форме. Сейчас он лучше, чем когда-либо прежде".
"Дело не только в двух голах, что он забил. Он продемонстрировал очень хорошие физические кондиции, его игру больше назовешь вялой", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
28.02.2021 21:00
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Раз в год и палка стреляет
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И забивает ,и отдаёт ,как в старые добрые
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