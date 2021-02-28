Моуриньо: "Нет тренера, который бы не хотел использовать такого Гарета Бэйла"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил вернувшегося в свою лучшую форму вингера Гарета Бэйла.

В воскресенье Бэйл провел свой пока что лучший матч за "Тоттенхэм" после перехода из "Реала" на правах аренды. Гарет забил два гола и отдал результативную передачу, а "шпоры" одержали победу 4:0 против "Бернли".



Моуриньо связывает прогресс Бэйла с улучшением физической формы и уверяет, что игрока в таком состоянии он счастлив выпускать на поле.



"Гарет — очень опытный парень, он знает свое тело лучше, чем кто-либо. Было бы очень приятно сказать, что его возвращение в форму — моя заслуга, но я не такой".



"Иногда люди пишут различные вещи, выдумывают истории и говорят вещи, которые не являются правдой, но в мире нет ни одного тренера, который бы не хотел использовать в матчах Гарета Бэйла, если Гарет Бэйл находится в очень хорошей форме. Сейчас он лучше, чем когда-либо прежде".



"Дело не только в двух голах, что он забил. Он продемонстрировал очень хорошие физические кондиции, его игру больше назовешь вялой", — цитирует Моуриньо Daily Mail.