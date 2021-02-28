"Лестер" отправляет Харви Барнса на операцию

Нападающий "Лестера" Харви Барнс ложится на операцию на колене и пропустит минимум полтора месяца.

Свою травму 23-летний Барнс получил еще несколько назад и усугубил ее в начале второго тайма воскресного матча Премьер-Лиги против "Арсенала".



После поражения со счетом 1:3 главный тренер "лис" Брендан Роджерс подтвердил, что Харви забивший девять голов и отдавший четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, отправляется под нож хирурга.



"Плохие новости. Похоже, ему потребуется операция, так что это минимум шесть недель".



"Как я понимаю, поврежден хрящ. Несколько недель назад он столкнулся коленями, и с тех пор эта проблема беспокоила его. Сегодня ему снова досталось, и стало только хуже", — цитирует Роджерса Sky Sports.



Добавим, в лазарете "Лестера" также находятся Джеймс Мэддисон, Джеймс Джастин, Весле Фофана, Айозе Перес, Деннис Прат и Уэс Морган. Среди команд Премьер-Лиги только у "Кристал Пэлас" список потерь внушительнее.