Бэйл вдохновил "Тоттенхэм" на разгром "Бернли"

Гарет Бэйл Дубль и результативная передача Гарета Бэйла помогли "Тоттенхэму" сокрушить "Бернли" со счетом 4:0.

Относительно матча Лиги Европы против "Вольфсберга" в среду только Тоби Алдервейрелд уцелел из того стартового состава. Вернулись в команду почти все сильнейшие игроки, но Деле Алли остался в запасе.

"Бордовые" вышли теми же 11 игроками, что и на безголевой матч против "Вест Бромвича" в прошлый уикенд.

"Тоттенхэму" потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Получив мяч на левом фланге, Сон Хен Мин чуть сместился к центру и сделал неожиданную для защитников "Бернли" передачу на линию вратарской, куда рванул Гарет Бэйл, ткнув снаряд в цель — 1:0.

Одного гола хозяевам оказалось мало. На 10-й минуте Лукас Моура прокинул мяч мимо Джеймса Тарковски и вышел на убойную позицию, однако пробил прямо в Ника Поупа.

Прошло еще пять минут, и "шпоры" все-таки удвоили свое преимущество. Бэйл со своей половины поля сделал передачу вперед на Харри Кейна, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил с края штрафной — 2:0. Отличиться капитану сборной Англии помог рикошет от невезучего Тарковски.

Третий гол тоже не заставил себя ждать. На 31-й минуте Серхио Регилон навесил в штрафную, а Моура, затаившийся за спиной у Бена Ми, принял мяч и расстрелял ворота — 3:0.

"Бордовые" не только ужасно оборонялись, но и невнятно атаковали — склонная к ошибкам защита "Тоттенхэма" выглядела твердыней.

Второй тайм начался с очередного гола. Сон протащил мяч вперед, отдал мяч направо Бэйлу, а Гарет нанес обводящий удар — 4:0.

Дальше игра стала затухать. "Шпоры" по-прежнему доминировали над соперником, безраздельно владели мячом и регулярно угрожали воротам Поупа, но уже без прежнего рвения.

"Тоттенхэм" одержал очень комфортную победу и вполне мог сделать это с более крупным счетом. Кажется, "шпоры" выходят из кризиса, хотя "Вольфсберг" и выездной "Бернли" — не самые сложные соперники.

"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 28.02.2021 20:38 # imf-tau
    Защита ужасная сегодня.

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  2. ry-l 28.02.2021 20:38 # ry-l
    Отскок юнайтед

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  3. chelsea-69 28.02.2021 20:38 # chelsea-69
    ДеГей

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  4. thegodfather 28.02.2021 20:38 # thegodfather
    как не забили лооол

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  5. v-0987654321 28.02.2021 20:38 # v-0987654321
    Ну че животные синие
    как у вас там мой член на вашем ротане

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  6. ry-l 28.02.2021 20:34 # ry-l
    Чет походу Обои аут

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  7. januzaj00 28.02.2021 20:34 # januzaj00
    Зиеш остался а Обои ушёл ахах

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  8. thegodfather 28.02.2021 20:34 # thegodfather
    бедный калум (

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  9. skydreams 28.02.2021 20:34 # skydreams
    Хадсон плохо из под прессинга выходил, поэтому думаю убрали. Вперед Челси!

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  10. thegodfather 28.02.2021 20:32 # thegodfather
    че тухлого опять игра хадсона не устроила?
    или зиеша все же?

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  11. v-0987654321 28.02.2021 20:32 # v-0987654321
    Почему на моём Аве какой-то чувак жопу вытирает?
    флаг какой бл ядиной наций интересно

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  12. ry-l 28.02.2021 20:31 # ry-l
    Джеймс ин

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  13. yamateh 28.02.2021 20:27 # yamateh
    На удивление смелая игра от мушников и хороший прессинг, тем паче для синих будь в игре Вернер и Пуля, надеюсь увидеть их во втором тайме. Зиеш и Одои от слова вообще не могут комбинировать двоечка, первый все еще не нащупал свою игру, а жаль. Не хватает поддержки в атаку. Канте все набирает форму, как и Бен. Пока вата...

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  14. mancunia-planet 28.02.2021 20:26 # mancunia-planet
    Первый тайм ебашат в кашу. В начале Челси был сильнее, но потихоньку МЮ выдержал заданный темп, повезло пока.

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  15. gucman 28.02.2021 20:24 # gucman
    Комментаторы на окко троли) Варчестер Пенадьтед)

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  16. mafia 28.02.2021 20:23 # mafia
    Вангую уверенную победу Манчестер Юнайтед на классе

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  17. alexomck 28.02.2021 20:21 # alexomck
    на окко, кроме дементьева, все комментаторы уг.

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  18. jirrort 28.02.2021 20:19 # jirrort
    Классика от красных пидорасов.Крысиные микрофолы каждые 30 секунд,чтобы тупо не давать сопернику играть . Невозможно смотреть матчи с участием этой красной помойки!!!

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  19. akado 28.02.2021 20:19 # akado
    Не знаю в чем задумка на матч у Челси, но атака очень медленная. Зиеш раз 5 обрезал команду, думаю его надо менять на Джеймса и Обоя вперед двигать, хотя бы скорость появится. Центр неплох, но мысли пока мало.

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  20. villas-boas 28.02.2021 20:18 # villas-boas
    Один из самых хуевых первых таймов на моей памяти

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