Бэйл вдохновил "Тоттенхэм" на разгром "Бернли"

Дубль и результативная передача Гарета Бэйла помогли "Тоттенхэму" сокрушить "Бернли" со счетом 4:0.

Относительно матча Лиги Европы против "Вольфсберга" в среду только Тоби Алдервейрелд уцелел из того стартового состава. Вернулись в команду почти все сильнейшие игроки, но Деле Алли остался в запасе.



"Бордовые" вышли теми же 11 игроками, что и на безголевой матч против "Вест Бромвича" в прошлый уикенд.



"Тоттенхэму" потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Получив мяч на левом фланге, Сон Хен Мин чуть сместился к центру и сделал неожиданную для защитников "Бернли" передачу на линию вратарской, куда рванул Гарет Бэйл, ткнув снаряд в цель — 1:0.



Одного гола хозяевам оказалось мало. На 10-й минуте Лукас Моура прокинул мяч мимо Джеймса Тарковски и вышел на убойную позицию, однако пробил прямо в Ника Поупа.



Прошло еще пять минут, и "шпоры" все-таки удвоили свое преимущество. Бэйл со своей половины поля сделал передачу вперед на Харри Кейна, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил с края штрафной — 2:0. Отличиться капитану сборной Англии помог рикошет от невезучего Тарковски.



Третий гол тоже не заставил себя ждать. На 31-й минуте Серхио Регилон навесил в штрафную, а Моура, затаившийся за спиной у Бена Ми, принял мяч и расстрелял ворота — 3:0.



"Бордовые" не только ужасно оборонялись, но и невнятно атаковали — склонная к ошибкам защита "Тоттенхэма" выглядела твердыней.



Второй тайм начался с очередного гола. Сон протащил мяч вперед, отдал мяч направо Бэйлу, а Гарет нанес обводящий удар — 4:0.



Дальше игра стала затухать. "Шпоры" по-прежнему доминировали над соперником, безраздельно владели мячом и регулярно угрожали воротам Поупа, но уже без прежнего рвения.



"Тоттенхэм" одержал очень комфортную победу и вполне мог сделать это с более крупным счетом. Кажется, "шпоры" выходят из кризиса, хотя "Вольфсберг" и выездной "Бернли" — не самые сложные соперники.



"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче