Бэйл вдохновил "Тоттенхэм" на разгром "Бернли"
Дубль и результативная передача Гарета Бэйла помогли "Тоттенхэму" сокрушить "Бернли" со счетом 4:0.
Относительно матча Лиги Европы против "Вольфсберга" в среду только Тоби Алдервейрелд уцелел из того стартового состава. Вернулись в команду почти все сильнейшие игроки, но Деле Алли остался в запасе.
"Бордовые" вышли теми же 11 игроками, что и на безголевой матч против "Вест Бромвича" в прошлый уикенд.
"Тоттенхэму" потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Получив мяч на левом фланге, Сон Хен Мин чуть сместился к центру и сделал неожиданную для защитников "Бернли" передачу на линию вратарской, куда рванул Гарет Бэйл, ткнув снаряд в цель — 1:0.
Одного гола хозяевам оказалось мало. На 10-й минуте Лукас Моура прокинул мяч мимо Джеймса Тарковски и вышел на убойную позицию, однако пробил прямо в Ника Поупа.
Прошло еще пять минут, и "шпоры" все-таки удвоили свое преимущество. Бэйл со своей половины поля сделал передачу вперед на Харри Кейна, который первым касанием принял мяч, а вторым пробил с края штрафной — 2:0. Отличиться капитану сборной Англии помог рикошет от невезучего Тарковски.
Третий гол тоже не заставил себя ждать. На 31-й минуте Серхио Регилон навесил в штрафную, а Моура, затаившийся за спиной у Бена Ми, принял мяч и расстрелял ворота — 3:0.
"Бордовые" не только ужасно оборонялись, но и невнятно атаковали — склонная к ошибкам защита "Тоттенхэма" выглядела твердыней.
Второй тайм начался с очередного гола. Сон протащил мяч вперед, отдал мяч направо Бэйлу, а Гарет нанес обводящий удар — 4:0.
Дальше игра стала затухать. "Шпоры" по-прежнему доминировали над соперником, безраздельно владели мячом и регулярно угрожали воротам Поупа, но уже без прежнего рвения.
"Тоттенхэм" одержал очень комфортную победу и вполне мог сделать это с более крупным счетом. Кажется, "шпоры" выходят из кризиса, хотя "Вольфсберг" и выездной "Бернли" — не самые сложные соперники.
"Тоттенхэм" — "Бернли". Отчет о матче
28.02.2021 19:00
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Последние комментарии:
Защита ужасная сегодня.
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Отскок юнайтед
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ДеГей
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как не забили лооол
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Ну че животные синие
как у вас там мой член на вашем ротане
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Чет походу Обои аут
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Зиеш остался а Обои ушёл ахах
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бедный калум (
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Хадсон плохо из под прессинга выходил, поэтому думаю убрали. Вперед Челси!
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че тухлого опять игра хадсона не устроила?
или зиеша все же?
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Почему на моём Аве какой-то чувак жопу вытирает?
флаг какой бл ядиной наций интересно
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Джеймс ин
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На удивление смелая игра от мушников и хороший прессинг, тем паче для синих будь в игре Вернер и Пуля, надеюсь увидеть их во втором тайме. Зиеш и Одои от слова вообще не могут комбинировать двоечка, первый все еще не нащупал свою игру, а жаль. Не хватает поддержки в атаку. Канте все набирает форму, как и Бен. Пока вата...
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Первый тайм ебашат в кашу. В начале Челси был сильнее, но потихоньку МЮ выдержал заданный темп, повезло пока.
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Комментаторы на окко троли) Варчестер Пенадьтед)
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Вангую уверенную победу Манчестер Юнайтед на классе
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на окко, кроме дементьева, все комментаторы уг.
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Классика от красных пидорасов.Крысиные микрофолы каждые 30 секунд,чтобы тупо не давать сопернику играть . Невозможно смотреть матчи с участием этой красной помойки!!!
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Не знаю в чем задумка на матч у Челси, но атака очень медленная. Зиеш раз 5 обрезал команду, думаю его надо менять на Джеймса и Обоя вперед двигать, хотя бы скорость появится. Центр неплох, но мысли пока мало.
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Один из самых хуевых первых таймов на моей памяти
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