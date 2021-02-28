Бекхэм: "Сульшер хорошо делает свою работу"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм похвалил главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

Сейчас Сульшер находится посреди своего второго полного сезона у руля "Юнайтед". Несмотря на второе место в Премьер-Лиге, Оле Гуннар остается противоречивой фигурой для многих.



Однако у Бекхэма никаких сомнений насчет Сульшера нет. Совладелец "Интер Майами" чувствует, что норвежцу удалось изменить атмосферу в клубе.



"Оле очень хорошо делает свою работу, его любят фанаты и игроки".



"Его уважают из-за того, чего он добился в своей карьере. И даже в сложные времена он проявляет себя и дает каждому в "Юнайтед" надежду".



"Я поздравил его с Днем рождения на неделе и назвал его "боссом". Меня он так не называет, но я могу попросить его об этом", — цитирует Бекхэма Manchester Evening News.