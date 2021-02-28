Бекхэм: "Сульшер хорошо делает свою работу"

Дэвид Бекхэм и Оле Гуннар Сульшер Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм похвалил главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

Сейчас Сульшер находится посреди своего второго полного сезона у руля "Юнайтед". Несмотря на второе место в Премьер-Лиге, Оле Гуннар остается противоречивой фигурой для многих.

Однако у Бекхэма никаких сомнений насчет Сульшера нет. Совладелец "Интер Майами" чувствует, что норвежцу удалось изменить атмосферу в клубе.

"Оле очень хорошо делает свою работу, его любят фанаты и игроки".

"Его уважают из-за того, чего он добился в своей карьере. И даже в сложные времена он проявляет себя и дает каждому в "Юнайтед" надежду".

"Я поздравил его с Днем рождения на неделе и назвал его "боссом". Меня он так не называет, но я могу попросить его об этом", — цитирует Бекхэма Manchester Evening News.


Метки Бекхэм, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2021 18:00

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  1. mancunia-planet 28.02.2021 18:51 # mancunia-planet
    Ваще красссавчики!

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  2. halamadrid94 28.02.2021 18:40 # halamadrid94
    Сколько бы его не гнобили, он хорошо справляется. Вернул манков в ЛЧ, с переменным успехом, но наигрывает игроков, которых ему навязал Вудворд, какую-никакую стабильность все-таки принес на Траффорд.

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  3. vyrentz 28.02.2021 18:14 # vyrentz
    ебааааааааааааааааааааааааааааааать

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