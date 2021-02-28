"Арсенал" одержал волевую победу над "Лестером"

Давид Луис "Арсенал" одержал волевую победу в гостях у занимающего место в топ-4 Премьер-Лиги "Лестера" со счетом 1:3.

По сравнению с предыдущим матчем, в стартовый состав "лис" внедрились Тимоти Кастань, Рикарду Перейра, Харви Барнс и Келечи Ихеаначо.

Наставник "канониров" Микель Артета освежил состав своей команды с помощью Седрика Соареша, Пабло Мари, Мохамеда Эльнени, Николя Пепе, Виллиана и Александра Лакасетта.

Матч на "Кинг Пауэр" начался с гола домашней команды. Уже на шестой минуте Гранит Джака потерял мяч на фланге, в результате чего Юри Тилеманс устремился в прорыв, ворвался в штрафную по краю и спокойно пробил низом — 1:0.

Вскоре "Арсенал" претендовал на пенальти, однако система VAR не обнаружила ничего криминального в падении Пепе в чужой штрафной.

Пропустив, "канониры", конечно, забрали мяч под свой контроль, а "лисы" этому препятствовать не стали, предпочитая отвечать контратаками.

Хозяева уверенно сдерживали своего соперника, у которого практически не возникало моментов, а сами пару раз огрызнулись дальними ударами.

Однако в концовке тайма гостям удалось перевернуть игру. На 39-й минуте Виллиан, исполняя штрафной, навесил на голову Давида Луиса, а тот направил мяч в угол ворот — 1:1.

Спустя считанные минуты Уилфрид Ндиди на краю штрафной руками заблокировал передачу Пепе, и Лакасетт реализовал назначенный при помощи VAR пенальти — 1:2.

А в начале второго тайма судьба матча была окончательно решена. Появившийся на замену Мартин Эдегор сделал пас на левый край вратарской, откуда Виллиан через Тилеманса и голкипера Каспера Шмейхеля снабдил мячом Пепе, и тому лишь оставалось подставить ногу — 1:3.

Класса и запаса прочности "Арсеналу" оказалось достаточно, чтобы комфортно довести дело до победы против обескровленного соперника. Заключительные полчаса матча прошли почти без моментов.

Обе команды оставили немало сил в четверг, играя в Лиге Европы, но "Лестер", и так ослабленный травмами, не обладает той же глубиной состава, что и "Арсенал", вдобавок совсем не в форме Джейми Варди. "Лисы" хорошо начали матч, но, споткнувшись, уже не смогли подняться.

"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2021 17:00

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  1. thegodfather 28.02.2021 17:07 # thegodfather
    ору с лолжерса и сосича

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  2. superperez101 28.02.2021 17:07 # superperez101
    бэйл чисто на опыте

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  3. ry-l 28.02.2021 17:05 # ry-l
    Вротжерс каждый год к весне со своими командами жиденько садится на бутыль. Но сасиска настаивает на гении лолджерса и доминации его команд по всей ширине поля))))

    Ах да, снова эмоций не было(((

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  4. kukuruzzo 28.02.2021 17:04 # kukuruzzo
    Тут молодцы. Не ожидал. Бале жив, кстати

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  5. j24081993 28.02.2021 17:03 # j24081993
    Знатно Арсенал тянул время в концовке. Тирни вообще держась за лицо упал как мешок с говном от борьбы в корпус

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  6. chelsea88 28.02.2021 17:03 # chelsea88
    Нормас никчёмный гейклубишко вулвич отскочил. Гейгуннерасты на часок вылезут из-под шконки, повыё6ываются здесь и обратно их загонят)

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  7. imf-tau 28.02.2021 17:02 # imf-tau
    Нет Мэддисона - нет игры у Лестера. Еще и минус Барнс, еще и минус еврокубки. Лестер ща пойдет вниз. Арс хорошо сыграл. Через матч с Бернли проверим чему Артета за год научился.

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  8. unclearness 28.02.2021 17:02 # unclearness
    Важная победа
    С победой канониры

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  9. reams 28.02.2021 17:01 # reams
    ладно, этот петуч может пока остаться, хоть и изначально выйгранный матч сделал с интригой
    п.с. и это не красная ? смешно

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