"Арсенал" одержал волевую победу над "Лестером"

"Арсенал" одержал волевую победу в гостях у занимающего место в топ-4 Премьер-Лиги "Лестера" со счетом 1:3.

По сравнению с предыдущим матчем, в стартовый состав "лис" внедрились Тимоти Кастань, Рикарду Перейра, Харви Барнс и Келечи Ихеаначо.



Наставник "канониров" Микель Артета освежил состав своей команды с помощью Седрика Соареша, Пабло Мари, Мохамеда Эльнени, Николя Пепе, Виллиана и Александра Лакасетта.



Матч на "Кинг Пауэр" начался с гола домашней команды. Уже на шестой минуте Гранит Джака потерял мяч на фланге, в результате чего Юри Тилеманс устремился в прорыв, ворвался в штрафную по краю и спокойно пробил низом — 1:0.



Вскоре "Арсенал" претендовал на пенальти, однако система VAR не обнаружила ничего криминального в падении Пепе в чужой штрафной.



Пропустив, "канониры", конечно, забрали мяч под свой контроль, а "лисы" этому препятствовать не стали, предпочитая отвечать контратаками.



Хозяева уверенно сдерживали своего соперника, у которого практически не возникало моментов, а сами пару раз огрызнулись дальними ударами.



Однако в концовке тайма гостям удалось перевернуть игру. На 39-й минуте Виллиан, исполняя штрафной, навесил на голову Давида Луиса, а тот направил мяч в угол ворот — 1:1.



Спустя считанные минуты Уилфрид Ндиди на краю штрафной руками заблокировал передачу Пепе, и Лакасетт реализовал назначенный при помощи VAR пенальти — 1:2.



А в начале второго тайма судьба матча была окончательно решена. Появившийся на замену Мартин Эдегор сделал пас на левый край вратарской, откуда Виллиан через Тилеманса и голкипера Каспера Шмейхеля снабдил мячом Пепе, и тому лишь оставалось подставить ногу — 1:3.



Класса и запаса прочности "Арсеналу" оказалось достаточно, чтобы комфортно довести дело до победы против обескровленного соперника. Заключительные полчаса матча прошли почти без моментов.



Обе команды оставили немало сил в четверг, играя в Лиге Европы, но "Лестер", и так ослабленный травмами, не обладает той же глубиной состава, что и "Арсенал", вдобавок совсем не в форме Джейми Варди. "Лисы" хорошо начали матч, но, споткнувшись, уже не смогли подняться.



"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче