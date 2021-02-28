"Арсенал" одержал волевую победу над "Лестером"
"Арсенал" одержал волевую победу в гостях у занимающего место в топ-4 Премьер-Лиги "Лестера" со счетом 1:3.
По сравнению с предыдущим матчем, в стартовый состав "лис" внедрились Тимоти Кастань, Рикарду Перейра, Харви Барнс и Келечи Ихеаначо.
Наставник "канониров" Микель Артета освежил состав своей команды с помощью Седрика Соареша, Пабло Мари, Мохамеда Эльнени, Николя Пепе, Виллиана и Александра Лакасетта.
Матч на "Кинг Пауэр" начался с гола домашней команды. Уже на шестой минуте Гранит Джака потерял мяч на фланге, в результате чего Юри Тилеманс устремился в прорыв, ворвался в штрафную по краю и спокойно пробил низом — 1:0.
Вскоре "Арсенал" претендовал на пенальти, однако система VAR не обнаружила ничего криминального в падении Пепе в чужой штрафной.
Пропустив, "канониры", конечно, забрали мяч под свой контроль, а "лисы" этому препятствовать не стали, предпочитая отвечать контратаками.
Хозяева уверенно сдерживали своего соперника, у которого практически не возникало моментов, а сами пару раз огрызнулись дальними ударами.
Однако в концовке тайма гостям удалось перевернуть игру. На 39-й минуте Виллиан, исполняя штрафной, навесил на голову Давида Луиса, а тот направил мяч в угол ворот — 1:1.
Спустя считанные минуты Уилфрид Ндиди на краю штрафной руками заблокировал передачу Пепе, и Лакасетт реализовал назначенный при помощи VAR пенальти — 1:2.
А в начале второго тайма судьба матча была окончательно решена. Появившийся на замену Мартин Эдегор сделал пас на левый край вратарской, откуда Виллиан через Тилеманса и голкипера Каспера Шмейхеля снабдил мячом Пепе, и тому лишь оставалось подставить ногу — 1:3.
Класса и запаса прочности "Арсеналу" оказалось достаточно, чтобы комфортно довести дело до победы против обескровленного соперника. Заключительные полчаса матча прошли почти без моментов.
Обе команды оставили немало сил в четверг, играя в Лиге Европы, но "Лестер", и так ослабленный травмами, не обладает той же глубиной состава, что и "Арсенал", вдобавок совсем не в форме Джейми Варди. "Лисы" хорошо начали матч, но, споткнувшись, уже не смогли подняться.
"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче
28.02.2021 17:00
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Последние комментарии:
ору с лолжерса и сосича
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бэйл чисто на опыте
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Вротжерс каждый год к весне со своими командами жиденько садится на бутыль. Но сасиска настаивает на гении лолджерса и доминации его команд по всей ширине поля))))
Ах да, снова эмоций не было(((
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Тут молодцы. Не ожидал. Бале жив, кстати
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Знатно Арсенал тянул время в концовке. Тирни вообще держась за лицо упал как мешок с говном от борьбы в корпус
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Нормас никчёмный гейклубишко вулвич отскочил. Гейгуннерасты на часок вылезут из-под шконки, повыё6ываются здесь и обратно их загонят)
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Нет Мэддисона - нет игры у Лестера. Еще и минус Барнс, еще и минус еврокубки. Лестер ща пойдет вниз. Арс хорошо сыграл. Через матч с Бернли проверим чему Артета за год научился.
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Важная победа
С победой канониры
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ладно, этот петуч может пока остаться, хоть и изначально выйгранный матч сделал с интригой
п.с. и это не красная ? смешно
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