Тухель опасается, что его футбол не подходит Вернеру

Главный тренер "Челси" Томас Тухель предположил, что его стиль, возможно, просто не подходит для нападающего Тимо Вернера.

Заступив на тренерский мостик "Челси", Тухель с первого же матча продемонстрировал, что будет играть в контроль мяча — совсем не так как предыдущий клуб Вернера "РБ Лейпциг", делавший ставку на быстрые контратаки.



Тухель лишь сочувствует Вернеру, но в то же время не теряет веру в соотечественника.



"Возможно, это наша вина, потому что мы много владеем мячом и заставляем соперников отходить очень, очень глубоко на свою половину поля, поэтому остается не так много свободного пространства".



"Главная сила Тимо заключается в том, чтобы атаковать через свободное пространство. Так что, возможно, это и наша вина — мы настолько доминируем в игре, что соперник не оставляет свободного пространства".



"Мы только что сыграли против "Атлетико". Какая-нибудь другая команда в мире умеет так прикрывать свободное пространство, как "Атлетико"? Не знаю. Это не совсем тот соперник, который бы позволил Тимо показать свои навыки, поэтому ему важно не терять веру в себя и работать на команду".



"Ему непросто, и я это совершенно понимаю. Поэтому я очень терпелив и очень поддерживаю его, потому что я верю в его потенциал и бомбардирские навыки", — цитирует Тухеля Goal.