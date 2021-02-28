Клопп: "Травмы центральных защитников изменили все"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что кризис травм в центре обороны "изменил все" для его команды в этом сезоне.

Решив начать этот сезон только с тремя центральными защитниками, вскоре Клопп потерял с тяжелыми травмами Виргила Ван Дейка и Джо Гомеса, к которым затем присоединился и Жоэль Матип.



Клопп был вынужден опустить в центр обороны полузащитников Фабиньо с Джорданом Хендерсоном, но и те получили травмы. Это заставило Юргена срочно выйти на трансферный рынок в январе, подписав Озана Кабака и Бена Дэвиса.



Двое новичков, а также неопытные Натаниэль Филлипс с Рисом Джеймсом — вот и весь выбор Клоппа среди центральных защитников прямо сейчас. Юрген даже думал о том, чтобы перевести играющих на флангах Энди Робертсона и Трента Александер-Арнольда в центр обороны, но затем отверг эту идею.



"Я задумывался об этом раз или два, но в конце концов мы так и не решились на это".



"Когда ты теряешь своих основных центральных защитников, это меняет все в твоей игре: переход из обороны в атаку, построение, розыгрыш мяча, игру в подстраховке".



"Мы были вынуждены постоянно менять свой состав, а разные сочетания защитников означают, что мы играем по-разному".



"Обычно наши крайние защитники играют довольно стабильно. Если перевести их в центр обороны, то на флангах будут играть другие, а это уже двойное изменение. Наверное, поэтому я и не решился на это", — цитирует Клоппа Daily Mail.