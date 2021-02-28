Артета: "Виллиан начинает показывать, почему мы его подписали"

Наставник "Арсенала" Микель Артета чувствует, что вингер Виллиан начинает показывать игру, ради которой клуб и подписал его.

После своего перехода из "Челси" свободным агентом Виллиан до сих пор не забил ни одного гола и до минувшего четверга мог похвастать только тремя результативными передачами, две из которых он отдал в своем дебютном матче за клуб.



В четверг Виллиан сделал свой четвертый "ассист", появившись на замену и поспособствовав победе 3:2 над "Бенфикой" в Лиге Европы. Артете кажется, что это может быть переломный момент для 32-летнего бразильца.



"Я был очень доволен Вилланом в четверг. Он определенно заслуживает похвалы, учитывая то, как он тренируется каждый день и как старается".



"И сейчас вы можете видеть, что он начинает показывать то, на что, как мы думаем, он способен ради команды. В конце концов именно атакующие игрок решают судьбу матчей".



Он очень нравится своим партнерам по команде, и мы ожидали гораздо большего от него, когда он переходил к нам, но в силу множества причин ему не удавалось нащупать свою лучшую игру".



"Однако матч в четверг станет хорошей отправной точкой и поможет ему почувствовать себя очень важным игроком — игроком, который мне очень нравится и ради приглашения которого я приложил большие усилия. Надеюсь, он сможет дать нам гораздо больше", — цитирует Артету Goal.