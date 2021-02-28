Вернер: "Это было худшее время в моей карьере"
Нападающий "Челси" Тимо Вернер назвал свою недавнюю голевую засуху худшим периодом в своей карьере.
Наколотив 95 голов в 159 матчах за "РБ Лейпциг", Вернер приехал в "Челси" и не смог взять Премьер-Лигу штурмом.
Ранее в этом сезоне у Тимо был отрезок из 19 матчей с учетом всех соревнований, в которых он забил только один гол, да и тот — в ворота скромного "Моркама" в Кубке Англии.
Тем не менее, Вернер видит в этом времени и позитив — 24-летний немец смог многое узнать о себе.
"Этот период, когда я не забивал, был худшим временем в моей карьере, потому что я еще никогда не упускал так много больших моментов. Я еще никогда не оставался так долго без гола, поэтому я был очень рад прервать эту серию два матча назад. Было очень сложно не испытывать этих ощущений".
"Оглядываясь назад на свои первые полгода в "Челси", я не могу назвать это время самым сложным в своей карьере, но это было лучшее время, чтобы научиться новым вещам. Когда ты так долго не забиваешь, ты кое-что узнаешь о себе. Ты многое узнаешь о том, как ты ведешь себя в подобных ситуациях. Больше всего ты учишься как раз в плохие моменты, и именно такое время было для меня в прошлом месяце", — сообщил Вернер Sky Sports.
28.02.2021 13:00
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Так будет скорее всего еще более серьезная засуха. Вообще не помню немца, прям серьезно игравшего в апл, ставшим там легендой
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нытик
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Будет епать апл в след сезоне вместе с Холландом.
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а сейчас уже типа дохуя бомбардир и все заебись
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Понял, что играет за клуб пидарасоф, не повезло челу
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