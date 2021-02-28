МЮ готов потратить на Санчо только 50 млн. фунтов

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к Джейдону Санчо, но будет готов предложить за вингера дортмундской "Боруссии" только около 50 миллионов фунтов.

Напомним, прошлым летом Санчо был трансферной целью номер один для "Юнайтед", однако "Боруссия" потребовала за свою звезду свыше 100 млн. фунтов.

С тех пор многое изменилось. Теперь приоритет для клуба с "Олд Траффорд" — покупка партнера для Харри Магуайра в центр обороны и приглашение забивного нападающего.

Как сообщает Eurosport.co.uk, "Юнайтед" по-прежнему хочет Санчо, но этот интерес значительно ослаб. "Красные дьяволы" пока не возобновляли диалог с коллегами из Дортмунда и готовы потратить на Джейдона только 50 млн. фунтов.

"Юнайтед" может активизировать свой интерес к Санчо в случае расставания с Антони Мартиалем. Утверждается, что "дьяволы" разочаровались в французе и готовы выслушать предложения насчет него от других клубов.

В то же время издание Daily Star сообщает, что "Боруссия" действительно понизит цену за Санчо — но только до 75 млн. фунтов. В Дортмунде ожидают, что интерес к Джейдону, помимо "Юнайтед", также проявят "Реал" и "Ювентус".


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо, слухи

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 28.02.2021 12:39 # superperez101
    что марсиаль говно что санчо
    только второй английское

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  2. liverbro 28.02.2021 12:03 # liverbro
    Маловато для сегодняшних футбольных реалий

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