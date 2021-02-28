МЮ готов потратить на Санчо только 50 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к Джейдону Санчо, но будет готов предложить за вингера дортмундской "Боруссии" только около 50 миллионов фунтов.

Напомним, прошлым летом Санчо был трансферной целью номер один для "Юнайтед", однако "Боруссия" потребовала за свою звезду свыше 100 млн. фунтов.



С тех пор многое изменилось. Теперь приоритет для клуба с "Олд Траффорд" — покупка партнера для Харри Магуайра в центр обороны и приглашение забивного нападающего.



Как сообщает Eurosport.co.uk, "Юнайтед" по-прежнему хочет Санчо, но этот интерес значительно ослаб. "Красные дьяволы" пока не возобновляли диалог с коллегами из Дортмунда и готовы потратить на Джейдона только 50 млн. фунтов.



"Юнайтед" может активизировать свой интерес к Санчо в случае расставания с Антони Мартиалем. Утверждается, что "дьяволы" разочаровались в французе и готовы выслушать предложения насчет него от других клубов.



В то же время издание Daily Star сообщает, что "Боруссия" действительно понизит цену за Санчо — но только до 75 млн. фунтов. В Дортмунде ожидают, что интерес к Джейдону, помимо "Юнайтед", также проявят "Реал" и "Ювентус".