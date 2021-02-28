"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Байи

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с защитником Эриком Байи о новом контракте.

За последние полтора года Байи пропустил около 230 дней по причине различных проблем со здоровьем, и даже появились слухи, что "Юнайтед" собирается избавиться от чересчур склонного к травмам игрока.



Однако The Sun стало известно, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не хочет отказываться от услуг Эрика, несмотря на свои планы купить еще одного центрального защитника летом.



От действующего контракта Байи остается только один полный год, однако стороны уже обсуждают новую сделку. В то же время к 26-летнему ивуарийцу существует интерес из Италии и Испании.