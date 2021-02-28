Клопп надеется, что Салах останется в "Ливерпуле" надолго

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что нападающий Мохамед Салах проведет в клубе еще много лет.

В декабре Салах дал наделавшее шуму интервью испанской газете AS, не исключив свой переход в "Реал" или "Барселону".



Однако в планы Клоппа не входит расставание с 28-летним египтянином, который этот сезон, возможно, проводит не так ярко, как предыдущие, но свои 24 гола во всех соревнованиях уже забил.



"И для команды, и для самого Мо очень важно, чтобы он остался с нами".



"Я не так часто восхваляю свою игроков, что, конечно, мне всегда приятно делать. Но в случае Мо его цифры говорят сами за себя".



"Мо — не только бомбардир. Он также развил в себе футбольное мышление, и он очень, очень важный игрок для нас. И я надеюсь, что так будет еще очень долго", — цитирует Клоппа Daily Mirror.