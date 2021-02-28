"Сити" планирует подписать Месси и Холанда
"Манчестер Сити" планирует подписать и Лионеля Месси из "Барселоны", и Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" грядущим летом.
Не сумев заполучить Месси прошлым летом, когда "Барселона" наотрез отказалась отпускать свою суперзвезду безо всякой компенсации, "Сити" сохранил интерес к Лионелю и теперь собирается предпринять вторую попытку.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, клуб с "Этихад" считает себя фаворитом в борьбе за 33-летнего Месси, который через четыре месяца все-таки станет свободным агентом.
Ну, а основную часть обязанностей бомбардира, с которыми Серхио Агуэро и Габриэль Жезус совершенно не справляются в этом сезоне, "Сити" планирует возложить на Холанда.
"Горожане" уверены, что токсичные отношения их главного тренера Хосепа Гвардиолы с агентом 20-летнего норвежца Мино Райолой не станут помехой к сделке, стоимость которой может составить 100 миллионов фунтов.
По информации издания, у "Сити" есть до пяти альтернатив Эрлингу, включая Ромелу Лукаку из "Интера", но в первую очередь "горожане" нацелены на сына своего бывшего игрока Альф-Инге Холанда.
28.02.2021 09:00
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