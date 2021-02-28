Тухель признался, что хотел купить Фернандеша в ПСЖ

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил восхищение Бруну Фернандешем из "Манчестер Юнайтед" и признался, что хотел заполучить португальского полузащитника в свой бывший клуб ПСЖ.

Фернандеш совершенно сенсационным образом выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020. За этот год с небольшим Бруну забил 34 гола в 60 матчах.



В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" Тухель поведал, что тоже хотел Фернандеша, когда тот покидал Лиссабон в середине прошлого сезона.



"Антеро Энрике, мой первый спортивный директор в Париже, сам португалец, и он очень хорошо знал Фернандеша".



"Мы упорно сражались, чтобы заполучить его в свою команду. Я детально изучил его, мы смотрели все больше и больше матчей с его участием, мы следили за ним и контактировали с ним, чтобы подписать его".



"Как вы знаете, он выбрал "Юнайтед". Я никогда не разговаривал с ним лично, но мы пытались заполучить его, и из этого ничего не вышло. Это плохо для нас, что он будет противостоять нам в воскресенье".



"Я бесконечно уважаю этого парня, который приехал из Португалии в сильнейшую лигу Европы, присоединившись к одному из крупнейших клубов в Премьер-Лиге, и сразу же стал проявлять себя таким образом".



Это нечто выдающееся. Он является одним из лучших полузащитников в мире, и он оказал огромное влияние на свою команду. Нужно быть игроком абсолютного топ-уровня, чтобы в одиночку произвести такой эффект".



"Однако их атакующая игра так сильно зависит от него, поэтому для нас имеет ключевое значение плотно опекать его", — цитирует Тухеля Goal.