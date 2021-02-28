Тухель признался, что хотел купить Фернандеша в ПСЖ
Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил восхищение Бруну Фернандешем из "Манчестер Юнайтед" и признался, что хотел заполучить португальского полузащитника в свой бывший клуб ПСЖ.
Фернандеш совершенно сенсационным образом выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020. За этот год с небольшим Бруну забил 34 гола в 60 матчах.
В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" Тухель поведал, что тоже хотел Фернандеша, когда тот покидал Лиссабон в середине прошлого сезона.
"Антеро Энрике, мой первый спортивный директор в Париже, сам португалец, и он очень хорошо знал Фернандеша".
"Мы упорно сражались, чтобы заполучить его в свою команду. Я детально изучил его, мы смотрели все больше и больше матчей с его участием, мы следили за ним и контактировали с ним, чтобы подписать его".
"Как вы знаете, он выбрал "Юнайтед". Я никогда не разговаривал с ним лично, но мы пытались заполучить его, и из этого ничего не вышло. Это плохо для нас, что он будет противостоять нам в воскресенье".
"Я бесконечно уважаю этого парня, который приехал из Португалии в сильнейшую лигу Европы, присоединившись к одному из крупнейших клубов в Премьер-Лиге, и сразу же стал проявлять себя таким образом".
Это нечто выдающееся. Он является одним из лучших полузащитников в мире, и он оказал огромное влияние на свою команду. Нужно быть игроком абсолютного топ-уровня, чтобы в одиночку произвести такой эффект".
"Однако их атакующая игра так сильно зависит от него, поэтому для нас имеет ключевое значение плотно опекать его", — цитирует Тухеля Goal.
28.02.2021 08:00
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Бруну еще ассистирует как ненормальный. За год с небольшим раздал 27 передач. А по системе г+п в 60 матчах набрал 61 балл. В условиях АПЛ и отсутствия времени на адаптацию это конечно сумасшедшая стата. Неудивительно, что нынешний МЮ зависит от него чуть менее, чем полностью. Этим мне не нравится Оле. Он хороший менеджер, но слабый тактик, чрезмерно зависящий от формы и настроения лидеров команды. В матчах с аутсайдерами, где умная тактическая мысль могла бы принести результат при отсутствии игры, норвег себя никак не проявил. С другой стороны он готов меняться и учиться, а с учетом его футбольного бэграунда и приверженности заветам САФа, есть все шансы, что будет прогрессировать.
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