Жоржиньо "очень счастлив" в "Челси" при Тухеле

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что очень счастлив при новом главном тренере Томасе Тухеле.

Будущее Жоржиньо на "Стэмфорд Бридж" выглядело туманным после ухода Маурицио Сарри, однако Тухель — уже третий наставник, с которым довелось поработать итальянцу бразильского происхождения в Лондоне.



Жоржиньо совершенно не помышляет о возвращении в Серию А и рад работать в соответствии с требованиями Тухеля.



"Я очень счастлив, потому что команда выступает очень хорошо, упорно трудится и старается понять, чего хочет тренер. Думаю, это правильный способ, чтобы двигаться вперед".



"Он (Тухель) понимает характеристики игроков и понимает, как он хочет играть, используя наши характеристики".



"Понимая это, он старается давать нам советы и указывает, как правильно работать. И это дает результат", — сообщил Жоржиньо официальному веб-сайту "Челси".