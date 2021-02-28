Жоржиньо "очень счастлив" в "Челси" при Тухеле
Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что очень счастлив при новом главном тренере Томасе Тухеле.
Будущее Жоржиньо на "Стэмфорд Бридж" выглядело туманным после ухода Маурицио Сарри, однако Тухель — уже третий наставник, с которым довелось поработать итальянцу бразильского происхождения в Лондоне.
Жоржиньо совершенно не помышляет о возвращении в Серию А и рад работать в соответствии с требованиями Тухеля.
"Я очень счастлив, потому что команда выступает очень хорошо, упорно трудится и старается понять, чего хочет тренер. Думаю, это правильный способ, чтобы двигаться вперед".
"Он (Тухель) понимает характеристики игроков и понимает, как он хочет играть, используя наши характеристики".
"Понимая это, он старается давать нам советы и указывает, как правильно работать. И это дает результат", — сообщил Жоржиньо официальному веб-сайту "Челси".
28.02.2021 07:00
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