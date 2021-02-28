26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 27 февраля, пятью поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ФУЛХЭМ 15:00



Если "Кристал Пэлас" избежит поражения, то сможет похвастать своим максимальным количеством очков после 26 первых матчей в высшем дивизионе с сезона 1991/92. "Фулхэм" все еще в зоне вылета, но проиграл лишь один из семи последних поединков Премьер-Лиги. "Орлы" выиграли все три последних встречи с "дачниками" в чемпионате.



Защитник "Пэлас" Натаниэль Клайн получил травму на тренировке и в воскресенье не сыграет. Также отсутствуют Мамаду Сако, Джеймс Томкинс, Джеффри Шлюпп, Джеймс Макартур и Уилфрид Заха.



После трех матчей отсутствия возвращается переболевший коронавирусом нападающий "Фулхэма" Александар Митрович. Теренс Конголо и Том Кэрни по-прежнему вне игры.



ЛЕСТЕР — АРСЕНАЛ 15:00 Онлайн-трансляция



Посреди недели эти команды играли в Лиге Европы, и если "Арсеналу" удалось спастись против "Бенфики" и пройти в 1/8 финала, то "Лидс" капитулировал перед "Славией" и теперь может всецело сосредоточиться на удержании места в топ-4 Премьер-Лиги. "Лисы" выиграли три из четырех последних встреч с "канонирами" в чемпионат, в том числе на "Эмирейтс" со счетом 0:1 в октябре.



Защитник "Арсенала" Роб Холдинг может вернуться после сотрясения. Томас Партей сыграл против "Бенфики" свой первый матч посе травмы.



"Лестеру" будет не хватать полузащитника Джеймса Мэддисона. Весле Фофана, Уэс Морган, Джеймс Джастин, Деннис Прат и Айозе Перес тоже травмированы.



ТОТТЕНХЭМ — БЕРНЛИ 17:00



Найдя отдушину в Лиге Европы, сейчас "Тоттенхэм" возвращается к выступлению в Премьер-Лиге, где подопечные Жозе Моуриньо проиграли пять из шести последних матчей. "Бернли" в этом сезоне почти не забивает, но и почти не пропускает на выезде — по обоим показателям "бордовые" являются второй лучшей и второй худшей, соответственно, командой дивизиона. "Шпоры" выиграли пять из шести последних домашних матчей против "Бернли" в Премьер-Лиге.



Пропустивший пять последних матчей защитник "Тоттенхэма" Серж Орье может вернуться на поле, но Джовани Ло Чельсо продолжает лечиться.



У нападающего "Бернли" Эшли Барнса травма бедра, но может вернуться Робби Брэйди. Эрику Питерсу, Дейлу Стивенсу и Крису Вуду предстоят фитнес-тесты.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30



"Челси" слегка разочаровал в прошлый уикенд, поделив очки с "Саутгемптоном", но до сих пор не знает поражений при Томасе Тухеле, а посреди недели довольно убедительно победил "Атлетико" в Лиге Европы. "Манчестер Юнайтед" опережает своего соперника на шесть очков и очень не хочет быть втянутым в вязкую борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. "Синие" выиграли только две из 10 последних встреч с "красными дьяволами" во всех соревнованиях, уступив пять раз.



Единственной потерей "Челси" остается защитник Тиаго Силва.



"Юнайтед" рискует столкнуться с дефицитом полузащитников, потому что Скотт Мактоминей, Донни Ван де Бек и Даниэль Джеймс под вопросом, а Поль Погба и Хуан Мата травмированы. Эдинсона Кавани беспокоит лодыжка.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 22:15



"Шеффилд Юнайтед" — первый в истории клуб, проигравший 20 из 25 первых матчей сезона в высшем дивизионе Англии. В этой кампании Премьер-Лиги "клинки" одержали лишь одну победу дома и лишь раз сохранили свои ворота на замке дома. "Ливерпуль" проиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге. В этом календарном году "красные" потерпели уже шесть поражений в чемпионате — на одно больше, чем в 2019 и 2020. Все четыре последних встречи этих команд в рамках Премьер-Лиги завершились победами "Ливерпуля".



Крис Бэшем и Джейден Богл недавно пополнили лазарет "Шеффилд Юнайтед", где уже находятся Джон Иган, Джек О'Коннелл, Сандер Берге, Джек Робинсон и Лис Муссе.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон перенес операцию на пахе и вернется не раньше апреля. Фабиньо, Джеймс Милнер и Диоту Жота едва приступили к тренировкам. У Алиссона умер отец, поэтому готовность бразильского голкипера сыграть находится под вопросом.