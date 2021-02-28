Виллиан назвал главную проблему Конте

Вингер "Арсенала" Виллиан раскритиковал своего бывшего тренера по "Челси" Атонио Конте за неумение ладить с коллективом.

Ранее в своей карьере Конте, который ныне тренирует "Интер", провел в "Челси" два сезона, в первом из них выиграв Премьер-Лигу.



И хотя во втором сезоне Антонио завоевал Кубок Англии, этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить работу — отношения итальянца с руководством клуба и своими подопечными, включая Виллиана, достигли точки невозврата.



"Послушайте, я считаю его отличным тренером. Отличным тренером со своими идеями... Он много работает над тактикой, а также над действиями в обороне".



"У меня нет никаких претензий к тому, как он строит игру на поле. Он действительно трудолюбивый парень. Он отличный тренер".



"Проблемой было то, как он управлял коллективом. Этого навыка ему не хватало, и поэтому в конце концов у него возникла куча проблем с рядом игроков, включая меня".



"Думаю, у него не получалось управлять людьми, он не понимал, что в команде много разных игроков из разных стран. Игроков, которых считают звездами. Важных для клуба игроков. Он этого не понимал".



"Но даже несмотря на это мы стали чемпионами, проникнувшись его стилем игры. Думаю, мы застали врасплох всех соперников, перейдя на схему 3-4-3 с вингбеками", — сообщил Виллиан UOL.