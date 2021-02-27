Робертсон назвал корень проблем "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает катастрофическую ситуацию в центре обороны корнем всех проблем своей команды в этом сезоне.

Выиграв Премьер-Лигу в прошлом сезоне, сейчас "Ливерпуль" уже попрощался с надеждами защитить титул, и кажется, что даже попасть в Лигу Чемпионов "красным" будет невероятно сложно.



Объясняя плохую игру своей команды, Робертсон указывает на то, что сейчас "Ливерпуль" лишен не только Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа, но даже полузащитников Фабиньо и Джордана Хендерсона, которые немало матчей провели в качестве защитников.



"Если вы скажете какой-нибудь команде в мире, что в течение сезона у них будет 18 различных сочетаний в центре обороны, то с этим не справится никто".



"Обычно мы используем Вирджа, который командует партнерами, у нас есть Джоуи Гомес и Жоэль, которые подают пример другим. У нас были Фабиньо, Хендо".



"Но теперь у нас остался Нэт Филлипс, которого не было здесь в прошлом сезоне, потому что он уходил в аренду. У нас едва появился Кабак, который всего лишь молодой парень. У нас появился Бен Дэвис, который пришел из клуба Чемпионшипа и которому нужно время. И, конечно, огромный Рис (Уильямс)".



"Все они относительно неопытны и нуждаются в помощи партнеров. При этом ты не можешь забывать о своей игре".



"Так что для меня лично это тяжело, но так бывает в футболе. Наверное, я могу назвать себя лидером обороны, сейчас я громче всех командую и стараюсь, чтобы мы проводили как можно больше "сухих" матчей, потому что только так мы сможем добиваться побед", — сообщил Робертсон Sky Sports.