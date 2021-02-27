Тухель придумал, где будет играть Хаверц
Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что придумал, где будет использовать атакующего полузащитника Кая Хаверца.
Хаверц стал самым крупным приобретением "Челси" в летнее трансферное окно, будучи приглашенным из "Байера" за 71 миллион фунтов. Однако Фрэнку Лэмпарду, предшественнику Тухеля, не удалось найти для Кая место в команде.
В отличие от Лэмпарда, Тухель имеет гораздо более четкое представление насчет роли Хаверца. Томас собирается активно подключать Кая к атакам.
"Он уникальный игрок. Не так очевидно, где его стоит наигрывать".
"Стоит ли выбрать какую-то фиксированную позицию? Или он своего рода гибридный игрок? Сегодня я бы сказал, что он является чем-то средним между 9-м и 10-м номерами".
"Ему очень комфортно в чужой штрафной, очень комфортно на атакующих позициях, он очень хорошо играет головой, у него хороший удар, он хладнокровен внутри и около штрафной, так что он будет чем-то средним между "девяткой" и "десяткой", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
27.02.2021 22:00
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подавать мячи лучше всего должно получиться
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не, ну реально, Тухель грамотный специалист. все сразу понял.
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странное решение, я думал на воротах.
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9,5 Хаверцов из 10
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