Тухель придумал, где будет играть Хаверц

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что придумал, где будет использовать атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Хаверц стал самым крупным приобретением "Челси" в летнее трансферное окно, будучи приглашенным из "Байера" за 71 миллион фунтов. Однако Фрэнку Лэмпарду, предшественнику Тухеля, не удалось найти для Кая место в команде.



В отличие от Лэмпарда, Тухель имеет гораздо более четкое представление насчет роли Хаверца. Томас собирается активно подключать Кая к атакам.



"Он уникальный игрок. Не так очевидно, где его стоит наигрывать".



"Стоит ли выбрать какую-то фиксированную позицию? Или он своего рода гибридный игрок? Сегодня я бы сказал, что он является чем-то средним между 9-м и 10-м номерами".



"Ему очень комфортно в чужой штрафной, очень комфортно на атакующих позициях, он очень хорошо играет головой, у него хороший удар, он хладнокровен внутри и около штрафной, так что он будет чем-то средним между "девяткой" и "десяткой", — цитирует Тухеля Daily Mirror.