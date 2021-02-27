Тухель придумал, где будет играть Хаверц

Кай Хаверц Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что придумал, где будет использовать атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Хаверц стал самым крупным приобретением "Челси" в летнее трансферное окно, будучи приглашенным из "Байера" за 71 миллион фунтов. Однако Фрэнку Лэмпарду, предшественнику Тухеля, не удалось найти для Кая место в команде.

В отличие от Лэмпарда, Тухель имеет гораздо более четкое представление насчет роли Хаверца. Томас собирается активно подключать Кая к атакам.

"Он уникальный игрок. Не так очевидно, где его стоит наигрывать".

"Стоит ли выбрать какую-то фиксированную позицию? Или он своего рода гибридный игрок? Сегодня я бы сказал, что он является чем-то средним между 9-м и 10-м номерами".

"Ему очень комфортно в чужой штрафной, очень комфортно на атакующих позициях, он очень хорошо играет головой, у него хороший удар, он хладнокровен внутри и около штрафной, так что он будет чем-то средним между "девяткой" и "десяткой", — цитирует Тухеля Daily Mirror.


Метки Тухель, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2021 22:00

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  1. vyrentz 27.02.2021 22:48 # vyrentz
    В Байере

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  2. manutd-20champ 27.02.2021 22:40 # manutd-20champ
    подавать мячи лучше всего должно получиться

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  3. acceptodessa 27.02.2021 22:26 # acceptodessa
    не, ну реально, Тухель грамотный специалист. все сразу понял.

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  4. acceptodessa 27.02.2021 22:18 # acceptodessa
    странное решение, я думал на воротах.

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  5. ganinilyha 27.02.2021 22:18 # ganinilyha
    9,5 Хаверцов из 10

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