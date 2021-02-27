Гвардиола: "20 побед подряд — одно из лучших достижений в наших карьерах"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал серию из 20 побед подряд одним из лучших достижений в своей карьере и в карьерах своих игроков.

Обыграв в субботу "Вест Хэм" со счетом 2:1, "Сити" развил свою победную серию до 20 матчей подряд с учетом всех соревнований. А поражений "горожане" и вовсе не знают уже 27 поединков кряду, пропустив в них только восемь голов.



Больше всего Гвардиола впечатляет то, что его команда демонстрирует такие результаты в самый разгар сезона, несмотря на пандемию коронавируса и травмы.



"Учитывая этот период, эту эру, эту ситуацию, суметь выиграть 20 матчей подряд — это определенно одно из лучших достижений в наших карьерах".



"Конечно, это не означает, что титул достанется нам, но мы демонстрируем такую серию в тяжелейший период в Англии, в зимнее время, когда у нас не было полной недели отдыха уже три или четыре месяца, когда мы играем каждые три дня, вдобавок есть COVID и травмы. И когда ты побеждаешь, побеждаешь, побеждаешь в таких условиях, это многое говорит о твоей силе духе".



"Сегодня мы не изобразили ничего прекрасного, но в этом сезоне у нас было много подобных матчей. В этих матчах мы не так много создавали, но мы не пропускали. Стабильность — это хорошо".



"Это необычно, что мы сделали до сих пор. Это исключение из правил. Обычно ты теряешь очки, играешь вничью, проигрываешь — вот это норма", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.