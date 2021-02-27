Абрамович дал зеленый свет на покупку Холанда

Эрлинг Холанд Владелец "Челси" Роман Абрамович дал зеленый свет на приобретение своим клубом нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В летнее трансферное окно прошлого года "Челси" инвестировал в укрепление состава 220 миллионов фунтов. Далеко не все покупки можно назвать удачными, однако амбициозный владелец лондонского клуба готов продолжать тратить.

Оказав финансовую поддержку Фрэнку Лэмпарду, теперь Абрамович поддержит и его сменщика на тренерском мостике в лице Томаса Тухеля.

Как утверждает Sport1, в первую очередь Тухеля интересует Холанд, а также партнер Эрлинга по Дортмунду в лице Джейдона Санчо.

"Боруссия" сильно пострадала от пандемии коронавируса, а если по итогам этого сезона не попадет в Лигу Чемпионов, то будет вынуждена продать не только Холанда, но и Санчо.


Метки Абрамович, Боруссия, Санчо, слухи, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2021 20:00

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