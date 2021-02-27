Диаш и Стоунс принесли "Сити" победу над "Вест Хэмом"
Голы центральных защитников Джона Стоунса и Рубена Диаша обеспечили "Манчестер Сити" 20-ю победу подряд с учетом всех соревнований — 2:1 над "Вест Хэмом".
Впервые с 3 января в стартовом составе "горожан" на матч Премьер-Лиги вышел Серхио Агуэро. Также относительно поединка Лиги Чемпионов посреди недели с первых минут появились Джон Стоунс, Александр Зинченко, Фернандиньо, Кевин Де Брюйне, Рияд Махрез и Ферран Торрес.
В стартовом составе "молотобойцев" произошло два изменения по сравнению с дерби против "Тоттенхэма". Даррен Рэндольф заменил Лукаша Фабиански в воротах, Бен Джонсон — Джаррода Боуэна на фланге.
Первые полчаса матча на "Этихад" прошли совершенно без моментов и почти без ударов, хотя пару раз гостям удалось напрячь голкипера "Сити" Эдерсона с помощью жесткого прессинга.
Хозяева лишь могли похвастать уверенным контролем мяча, но на 30-й минуте им удалось открыть счет. Де Брюйне навесил с правого фланга к воротам, где Исса Диоп остался на растерзание Джону Стоуну и Рубену Диашу, и последний головой поразил цель — 1:0.
Постепенно "Вест Хэм" пришел в себя и ударно провел концовку тайма, даже сумев сравнять счет. Владимир Цоуфал выполнил прострел из под Зинченко, Джесси Лингард пробил, а Мичейл Антонио слегка подправил мяч в ворота у дальней штанги — 1:1.
Во второй тайме "горожане" продолжили контролировать мяч, но атаковали слишком медленно. Де Брюйне пытался что-то предпринять, но его старания не были поддержаны партнерами.
После перерыва моменты отсутствовали, но, как и в первом тайме, затем "Сити" забил. На 68-й минуте Махрез принялся раскачивать опекуна на краю штрафной площади, а затем сделал короткую передачу под удар Стоунса — 2:1.
В остатке матчей "горожане" не позволили никаких вольностей своему сопернику, но и сами воротам Рэндольфа не угрожали.
"Вест Хэм" показал себя крепким орешком и заставил лидера Премьер-Лиги попотеть. "Сити" почти не имел реальных моментов, помимо двух своих голов, да и в целом провел не лучший свой матч, но нужного результата добился.
"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче
27.02.2021 17:25
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Последние комментарии:
все те, кто на спорте не болеют короной и только всякие додики с качалки заражаются и ебутся с ней, а всё потому что тяжёлая атлетика не спорт, она просто таки рушит здоровье.
(ответить)
Сити - универсальная команда. И себе серию из 20 побед сделали, и скаузерам напоминают как чемпионская игра выглядит. Возможно вспомнят сезон 18/19 как их потоком тащило за Сити, ну или хотя бы поностальгируют, они это любят...
Б - благородство.
(ответить)
ебать ли мэйсон пидрила
прям как безвиз, меняет мнения быстрее чем погода в лондоне
просто проститутка, самая дешевая
(ответить)
Все членсы уже посыпались
Тренер у них лох уже
Пхахахаха от 13.12.2020 15:53
++++ из всех трансферов ток Старпер Сильва норм и Вернер, но он че и сдулся.
Все остальное шлак ебаный. от 13.12.2020 15:20
Все так хуесосили Кепу, мол он виноват и тп.
Пришёл черножопый Манди, которой играли против шлака за исключением двух матчей, возвели его в ранг короля, ну вот и его уровень весь. Второй матч подряд, два привоза. от 13.12.2020 15:06
Брат, ты в точку попал.
Манда второй подряд матч привозит.
Хавертц хуета ебаная за 100 Лямов. Не устану повторять, что не один адекватный клуб не решился вываливать за него столько денег, но ток тупоголовая Мария Сосовская, которая купила Морату, Кепу и теперь Хавертца, ну и ещё две стеклотары в лице перестрелки и Зиеша, заплатила сток денег, пхехеххехехе от 13.12.2020 15:05
Бля Эвертон на пике с помощью судья вырвал ничью к ЛФК, Эвертон в дерьме, членсы на пике, Эвертон победил
Какие лохи ебаные эти Членси от 13.12.2020 13:54
Хавертц просто лютая параша.
Ещё раз тупым пенсам устал уже повторять.
Только одни лохи нашлись, которые за него сотку выкатили и это членсы. от 13.12.2020 10:35
Фарт Манди закончился и оказалось, что он хуже Кепа хахаахахахха от 12.12.2020 23:49
ЧЛЕНСИ СОЗДАН ЧТОБЫ САСАТ. (С)
АРТУР. от 12.12.2020 23:45
Красиво, мой брат РУСИК от 12.12.2020 23:32
Зиешь
Хавертц
Пулишич
Кепа
250 млн УХАХХАХХХАХ от 12.12.2020 23:23
Источник: http://fapl.ru/users/mikkiynwa/
сколько хейта и ненависти, если хуинвыч все таки здох, то это на моей вине, я его таким сделал))))))))))))))
(ответить)
микиунва был избран новым унитазом, но он не выдержал поток мочи и умер.
(ответить)
Без выигранной ЛЧ - так и будет у МС 1,5 фана с 10-ма фейками.
АПЛ интересна как лига - но МС как клуб вообще не интересен для нейтрального зрителя.
44 года не знали чемпионства.И 141 год не знают что такое финал ЛЧ)))
Недоклуб 10-ти летка))).
(ответить)
Норм пенсы радуются неудачам середняка вест хэма. Вот он их уровень. Пару туров пройдёт и будут вместе за зону ле бороться
(ответить)
сити такой же картонный псевдлчемпион. как и лузерка, повезло нахвататься халявных чашек, пока конкуренты дремлют
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Норм молотков обоссали
(ответить)
THE KOROLI!
(ответить)
Мю в теории могут проебать следующие три игры и сделать борьбу а топ 4 еще интереснее.
(ответить)
Чемпионская игра.
(ответить)
Сити красавцы. Чемпионский ход.
(ответить)
Как ЛФК в прошлом сезоне - при не очень внятных играх - добывали 3 очка.
Но только АПЛ это АПЛ - а в ЛЧ 0 финалов.
Да-да не удивляйтесь.
(ответить)
посоветуйте какие-то топовые новые киньчики, позязя )))))
(ответить)
нужно завтра побеждать уже манчестер говняйтед и короновать ситей.
им в этом сезоне прет нехило, по-чемпионски.
(ответить)
Топари жуткие! Болел Сити с победой!
C’mon City!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
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