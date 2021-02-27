Диаш и Стоунс принесли "Сити" победу над "Вест Хэмом"

Голы центральных защитников Джона Стоунса и Рубена Диаша обеспечили "Манчестер Сити" 20-ю победу подряд с учетом всех соревнований — 2:1 над "Вест Хэмом".

Впервые с 3 января в стартовом составе "горожан" на матч Премьер-Лиги вышел Серхио Агуэро. Также относительно поединка Лиги Чемпионов посреди недели с первых минут появились Джон Стоунс, Александр Зинченко, Фернандиньо, Кевин Де Брюйне, Рияд Махрез и Ферран Торрес.



В стартовом составе "молотобойцев" произошло два изменения по сравнению с дерби против "Тоттенхэма". Даррен Рэндольф заменил Лукаша Фабиански в воротах, Бен Джонсон — Джаррода Боуэна на фланге.



Первые полчаса матча на "Этихад" прошли совершенно без моментов и почти без ударов, хотя пару раз гостям удалось напрячь голкипера "Сити" Эдерсона с помощью жесткого прессинга.



Хозяева лишь могли похвастать уверенным контролем мяча, но на 30-й минуте им удалось открыть счет. Де Брюйне навесил с правого фланга к воротам, где Исса Диоп остался на растерзание Джону Стоуну и Рубену Диашу, и последний головой поразил цель — 1:0.



Постепенно "Вест Хэм" пришел в себя и ударно провел концовку тайма, даже сумев сравнять счет. Владимир Цоуфал выполнил прострел из под Зинченко, Джесси Лингард пробил, а Мичейл Антонио слегка подправил мяч в ворота у дальней штанги — 1:1.



Во второй тайме "горожане" продолжили контролировать мяч, но атаковали слишком медленно. Де Брюйне пытался что-то предпринять, но его старания не были поддержаны партнерами.



После перерыва моменты отсутствовали, но, как и в первом тайме, затем "Сити" забил. На 68-й минуте Махрез принялся раскачивать опекуна на краю штрафной площади, а затем сделал короткую передачу под удар Стоунса — 2:1.



В остатке матчей "горожане" не позволили никаких вольностей своему сопернику, но и сами воротам Рэндольфа не угрожали.



"Вест Хэм" показал себя крепким орешком и заставил лидера Премьер-Лиги попотеть. "Сити" почти не имел реальных моментов, помимо двух своих голов, да и в целом провел не лучший свой матч, но нужного результата добился.



"Манчестер Сити" — "Вест Хэм". Отчет о матче