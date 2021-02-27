"Юнайтед" готов переключиться на Пау Торреса
"Манчестер Юнайтед" готов переключить свое внимание на защитника "Вильярреала" Пау Торреса.
Укрепление центра обороны является одним из приоритетов для главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно.
Ранее с переездом на "Олд Траффорд" связывали Жюля Кунде из "Севильи", однако "красные дьяволы" не собираются платить 68 миллионов фунтов отступных за 22-летнего француза.
По информации Eurosport.co.uk более доступной альтернативой Кунде для "Юнайтед" может стать Торрес, чей контракт тоже содержит пункт о выкупе — но всего за 43 млн. фунтов. Это примерно максимум, который "дьяволы" готовы потратить на защитника летом.
Добавим, 24-летний испанец сыграл каждую минуту каждого из 24 матчей "Вильярреала" в этом сезоне Ла Лиги, забив два гола.
27.02.2021 17:00
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