Кавани получит от МЮ 1.75 млн. фунтов, если его контракт не будет продлен

"Манчестер Юнайтед" заплатит Эдинсону Кавани 1.75 млн. фунтов, если решит не продлевать контракт с уругвайским нападающим.

Напомним, в октябре Кавани присоединился к "Юнайтед" как свободный агент, заключив контракт до конца этого сезона с опцией продления на 12 месяцев.



Если "красные дьяволы" вдруг решат не продлевать это сотрудничество, 34-летнему Кавани будет положена приличная компенсация, сообщает The Times.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер и вице-президент клуба пока не приняли свое решение, которое в том числе зависит и от трансферных планов "дьяволов".



В то же время Сульшер весьм доволен Эдинсоном, который забил уже семь голов за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, что делает экс-игрока ПСЖ третьим лучшим бомбардиром команды после Бруну Фернандеша и Маркуса Рэшфорда.